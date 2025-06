La meilleure IA pour la confidentialité ? On a enfin la réponse

Le meilleur chatbot IA pour la confidentialité en 2025 est le français Le Chat de Mistral. Il devance ChatGPT et Grok.

Chaque prompt saisi et chaque question posée peuvent révéler des informations sensibles. Le rapport Gen AI and LLM Data Privacy Ranking 2025, publié par Incogni en juin 2025, désigne Le Chat de Mistral comme le chatbot le plus sécurisé. L’étude évalue neuf chatbots selon 11 critères rigoureux, axés sur la collecte, le partage et la transparence des données.

Une IA française en tête du classement de confidentialité

En tête de ce classement se trouve Le Chat de la startup française Mistral AI. Sa collecte minimale de données et sa politique de partage restreint en font un modèle de confidentialité.

Le chatbot ne transfère les informations qu’aux fournisseurs de services essentiels. En plus, Le Chat limite strictement l’exploitation des prompts des utilisateurs.

Cependant, sa réactivité est parfois limitée pour des réponses très détaillées.

En deuxième position du classement des meilleures IA pour la confidentialité, ChatGPT. Le chatbot d’OpenAI est félicité pour sa transparence exemplaire.

Le modèle permet aux utilisateurs de désactiver l’utilisation de leurs prompts pour l’entraînement des modèles. Une fonctionnalité rare.

De plus, ses chats temporaires, supprimés automatiquement après 30 jours, renforcent la sécurité des données.

ChatGPT collecte un volume modéré de données et partage ses informations avec des affiliés. Toutefois, ses politiques claires et accessibles, soutenues par des articles explicatifs, lui valent une place de choix.

Grok de xAI arrive en troisième position, grâce à ses options de contrôle des données similaires à celles de ChatGPT. La politique de confidentialité de cette IA, facile à comprendre, est un autre atout.

Cependant, sur son application Android, Grok peut partager des photos fournies par les utilisateurs.

Des mastodontes IA à la traîne

À l’opposé du classement des meilleures IA pour la confidentialité, Meta AI se place en dernière position. Google Gemini et Microsoft Copilot la suivent de près.

Ces trois chatbots, développés par des géants technologiques, souffrent de pratiques invasives.

Meta AI collecte une quantité massive de données, dont des informations sensibles telles que la localisation précise ou les adresses. Les politiques de confidentialité de cette IA, complexes et peu accessibles, rendent la compréhension difficile pour les utilisateurs.

Gemini et Copilot partagent également des données avec de nombreux tiers. Ces modèles ne proposent pas d’option claire pour refuser l’utilisation des prompts dans l’entraînement des modèles.

Claude d’Anthropic, en quatrième position, offre un équilibre intéressant. Bien qu’il collecte plus de données que Le Chat ou ChatGPT, ses politiques restent relativement transparentes.

DeepSeek et Pi AI, respectivement en cinquième et sixième places, présentent des faiblesses similaires à celles des géants technologiques. Un manque d’options pour protéger les prompts des utilisateurs.

Ces IA chatbots, bien que performantes, ne répondent pas aux attentes des utilisateurs les plus exigeants en matière de confidentialité.

