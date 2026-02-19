Deal Flash : Le nouveau Xiaomi Poco F8 Pro 256 Go s’effondre à 391 € 

Alerte bon plan ! Le nouveau Xiaomi Poco F8 Pro 256 Go chute à 391 € au lieu de 519 €. Snapdragon 8 Elite, écran 120Hz et charge 100W : la puissance brute à prix cassé. Profitez de -24% chez AliExpress avant la rupture de stock !

Alors que les prix des smartphones haut de gamme franchissent de plus en plus souvent la barre symbolique des 1 200 €, dénicher une machine de guerre à moins de 400 € relève du miracle. Pourtant, c’est exactement ce que propose cette offre flash sur le Poco F8 Pro. Sorti il y a seulement quelques mois, ce « flagship killer » casse les codes en associant une fiche technique brute à un prix de milieu de gamme. Si vous cherchez la puissance sans vider votre livret A, c’est ici que ça se passe.

Le monstre de puissance dompté par Xiaomi

Le Poco F8 Pro n’est pas là pour faire de la figuration. Avec son processeur Snapdragon 8 Elite (gravé en 3 nm), il avale n’importe quel jeu mobile ultra-gourmand sans sourciller. Pour les fans de streaming ou de réseaux sociaux, sa dalle AMOLED crève littéralement le plafond avec une luminosité record de 3 500 nits : même en plein soleil, l’écran reste parfaitement lisible, comme si vous étiez dans votre salon.

Côté confort, Xiaomi a frappé fort avec un partenariat audio inédit : les haut-parleurs stéréo sont signés Bose. Ce qui procure une immersion sonore rare sur cette gamme de prix. Que vous soyez en train de monter un TikTok en 4K ou de binge-watcher une série dans le train, l’expérience est fluide et percutante. Et avec sa batterie colossale de 6 210 mAh, vous pouvez oublier votre chargeur pendant deux jours. Quand il faut enfin faire le plein, la charge 100W HyperCharge redonne 100 % d’énergie en un clin d’œil.

Une réduction impressionnante : le Poco F8 Pro tombe à 391 €

C’est le moment de sortir la calculatrice : affiché habituellement à 519 € (prix déjà agressif), le Poco F8 Pro 256 Go descend à 391 € grâce au code FRCNY45 sur AliExpress. On parle d’une réduction de 24 % sur un produit sorti en novembre dernier. À titre de comparaison, la concurrence directe propose souvent des performances similaires pour près de 200 € supplémentaires.

Une offre sécurisée pour un produit certifié

Acheter sur AliExpress pour ce type de montant peut intimider, mais ici, tous les voyants sont au vert. Le produit bénéficie de la garantie constructeur Xiaomi de deux ans et la livraison est effectuée gratuitement depuis des entrepôts situés en France. Cela signifie une réception en quelques jours seulement, sans frais de douane, avec la possibilité de retourner le produit sous 15 jours si vous changez d’avis.

Le meilleur rapport performance/prix de 2026 ?

Le Poco F8 Pro est le compagnon idéal pour les gamers exigeants, les accros au multimédia et tous ceux qui refusent de sacrifier la puissance sur l’autel du budget. Attention toutefois : avec un tel tarif et des stocks limités pour la « Promo de printemps », les exemplaires partent à une vitesse folle.

