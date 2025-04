Meta lance une IA pour créer des jeux VR : générez des assets 3D avec un simple prompt !

Après avoir été la cible de moqueries pour la simplicité un peu gênante de ses premiers outils de création de jeux VR dans Horizon Worlds, Meta a boosté Meta Horizon Desktop Editor.

Cet éditeur est disponible en accès anticipé depuis février et s’installe sur n’importe quel PC Windows avec écran plat. Il propose une interface plus intéressante. Importation d’éléments 3D, d’images et même des ciels animés (skyboxes), le tout grâce à l’IA.

Et ce n’est qu’un bonus en plus de ce qu’il faisait déjà comme produire du son, des effets audio et du code TypeScript par IA.

Au début, l’accès aux outils d’IA générative de Meta Horizon Desktop Editor était réservé aux utilisateurs américains. Aujourd’hui, il s’étend désormais au Royaume-Uni et au Canada.

Et Meta n’y va pas avec le dos d’une cuillère. Selon l’entreprise, ces outils permettent de passer de plusieurs semaines de création à seulement quelques heures.

Le principe est simple. Vous tapez une description de l’objet 3D que vous voulez, vous patientez entre 3 et 6 minutes, et hop ! Quatre propositions vous seront proposées. Vous choisissez ensuite celle qui vous plaît, vous décrivez la texture souhaitée, et voilà votre objet prêt à être posé dans votre monde virtuel.

Pour les skyboxes, six styles sont disponibles pour donner vie à vos cieux. Du skydome classique au photoréalisme, en passant par l’ambiance animée ou bande dessinée. De quoi donner du caractère à chaque recoin de votre univers.

Et ce n’est pas tout. Meta a aussi activé un système de monétisation pour les créateurs, dans la plupart des pays où Horizon Worlds est dispo. En gros, vous pouvez maintenant vendre des objets virtuels (tenus ou consommables comme des bonus ou des pièces) et générer des revenus grâce à vos créations.

L’IA de Meta a ses limites

Si tout cela donne envie de créer son propre monde fantastique en pyjama depuis son bureau, mieux vaut savoir que l’IA de Meta a ses limites. Et pas que intellectuelles.

Chaque jour, vous ne pourrez générer que 100 objets 3D, 50 skyboxes, 200 sons et 1000 scripts TypeScript. C’est déjà beaucoup, sauf si vous êtes du genre à vouloir créer la Terre entière avant la fin de la semaine.

Pour essayer l’outil, il suffit de télécharger l’appli Meta Quest Link sur PC, puis d’installer Horizon Desktop Editor. Ensuite, dans votre bibliothèque, cliquez sur les trois petits points sous l’éditeur, et sélectionnez « Démarrer en mode bureau ».

Quoi qu’il en soit, notez que Meta ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise prévoit pour bientôt une nouvelle génération de PNJ boostés à l’IA. Des modèles capables de parler avec vous, de vous filer un coup de main ou même de jouer.

Ces personnages devraient pouvoir comprendre le monde qui les entoure, réagir, enchaîner des actions complexes. Et donc enrichir considérablement les expériences immersives. Pour l’instant, seuls des PNJ basiques peuvent être codés via TypeScript.

Et bien évidemment, Meta continue d’alimenter son généreux Fonds Créateur doté de 50 millions de dollars. Chaque mois, des bonus sont versés aux créateurs de mondes MR et mobiles, selon des critères comme le temps passé par les joueurs, leur fidélité, ou les achats effectués.

Alors, qu’est-ce que vous pensez de ces avancées ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.