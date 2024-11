Comment créer un jeu vidéo sans savoir coder avec l’IA

Créer un jeu sans compétences en codage est plus accessible que jamais grâce à l’IA. Voici un guide détaillé en plusieurs étapes pour démarrer votre propre projet.

Des exemples comme celui de Kyo, un enfant de huit ans à Singapour, en témoignent. Avec l’application Cursor et l’IA Claude, il a créé un jeu de plateforme en deux heures. Sa création a captivé plus de 500 000 joueurs.

De plus en plus d’outils IA simplifient le développement logiciel pour les non-codeurs. AlphaCode 2 de Google et Ghostwriter de Replit figurent parmi ces solutions. L’IA permet aux utilisateurs d’écrire des instructions simples et de voir leurs idées prendre vie en quelques heures. L’exemple de Fay, une petite Américaine de huit ans, illustre bien cette tendance. Elle a conçu un chatbot se prenant pour Harry Potter en 45 minutes seulement.

Les outils avancés pour les codeurs expérimentés

Les outils IA ne s’adressent pas uniquement aux débutants. Des plateformes comme GitHub Copilot et Tabnine assistent les développeurs confirmés. Ces solutions complètent automatiquement le code et prédisent les lignes suivantes. D’autres outils, tels que Sourcery et DeepCode, vont encore plus loin. Ils optimisent le code en temps réel et suggèrent des corrections. GPT Canvas d’OpenAI, une version dédiée de GPT, aide même au codage complexe.

Les gains de productivité offerts par l’IA sont indéniables. Près de 70 % des entreprises utilisent déjà des outils comme GitHub Copilot. Les développeurs affirment que l’IA les aide à créer des logiciels plus fiables. Cependant, ces outils ont encore des limites. Les programmes générés fonctionnent souvent, mais peuvent manquer d’efficacité ou de sécurité. L’IA ne comprend pas toujours le contexte des données et peut introduire des biais.

Des étapes simples pour créer votre jeu

Créer un jeu à l’aide de l’IA sans connaissances en codage devient accessible avec des étapes simples. Voici comment procéder :

Étape 1 : Inscrivez-vous à un outil IA

Commencez par choisir un outil d’IA tel que Cursor ou AlphaCode 2 et créez un compte. Installez ensuite le logiciel et, si nécessaire, un langage de programmation comme Python, ainsi qu’un éditeur de code comme VS Studio Code.

Étape 2 : Lancez un nouveau projet

Ouvrez un nouveau projet dans l’outil choisi et préparez-vous à coder sans codage. Tapez simplement dans l’invite : « Créez un jeu de plateforme simple avec des plateformes en friandises ».

Étape 3 : Visualisez votre création

Cliquez sur « Exécuter » ou « Aperçu » pour voir à quoi ressemble le jeu en cours. Si vous utilisez un éditeur de code externe, vérifiez que la prévisualisation s’affiche correctement pour confirmer que le projet fonctionne.

Étape 4 : Personnalisez le personnage principal

Ajoutez une touche unique en transformant l’avatar du jeu. Par exemple, tapez : « Faites de l’avatar un perroquet vert » et observez l’IA effectuer la modification en quelques secondes.

Étape 5 : Ajoutez des fonctionnalités

Enrichissez le jeu en ajoutant des interactions et des objectifs. Tapez des instructions telles que : « Laissez le perroquet être contrôlé par les flèches du curseur et insérez des bonbons à collectionner avec un compteur de score ».

Étape 6 : Testez et ajustez le jeu

Cliquez à nouveau sur « Exécuter » ou « Aperçu » pour tester le jeu avec les nouvelles fonctionnalités. Pour améliorer le gameplay, saisissez des modifications comme : « Insérez un corbeau noir qui poursuit le perroquet, et affichez ‘Tant pis !!!’ si le corbeau le touche ».

Étape 7 : Partagez votre création

Une fois satisfait du résultat, partagez votre jeu en ligne. Utilisez des plateformes comme Zeabur pour le rendre accessible au public, même si cette étape peut demander quelques connaissances techniques supplémentaires.

L’IA simplifie le développement pour les débutants et améliore la productivité des codeurs. Cependant, elle ne remplace pas encore l’expertise humaine. L’avenir promet des outils IA plus performants, capables de gérer des projets complexes. Pour le moment, l’IA amplifie les compétences sans les remplacer totalement.

