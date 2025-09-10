Clio 6 : quelles sont les technologies de cette nouvelle version ?

Renault n’a pas résisté à la tentation de secouer sa poule aux œufs d’or. Alors, elle présente Clio 6, la dernière version de sa citadine polyvalente.

Depuis son lancement en 1990, la Renault Clio règne en véritable star des routes européennes. Avec plus de 17 millions d’unités écoulées, elle est devenue bien plus qu’une simple citadine. C’est une success story qui traverse les générations.

La cinquième mouture s’était hissée au sommet des ventes en France et en Europe au premier semestre 2025. Ce qui confirme son statut de best-seller indétrônable. Aujourd’hui, c’est au tour de Clio 6 de débarquer pour suivre le même chemin.

Mais alors, quelles sont les technologies de cette nouvelle génération ? Relax, nous allons voir ça dans cet article.

D’abord, parlons design

Renault a confié les crayons à Gilles Vidal. Et le résultat est loin de laisser indifférent. La face avant plongeante attire immédiatement le regard. Elle arbore une calandre proéminente et des optiques effilées entourées d’un large masque noir. Un design inspiré des finitions sportives Alpine.

De profil, la Clio garde les proportions qui ont fait son succès, tout en s’allongeant légèrement. Elle passe désormais à 4,12 mètres, gagne en largeur et en hauteur. Elle adopte des arches de roues noires qui rappellent celles de ses rivales directes. Bien que Renault ait donné un aspect plus affirmé à son modèle phare, sa silhouette reste identifiable.

À l’arrière, la Clio 6 se montre plus consensuelle, même si les feux gardent une forme originale. Le hayon, concave et inspiré du concept Embleme, ajoute une touche de modernité. Malgré une surface frontale plus importante, la nouvelle citadine affiche de meilleures performances aérodynamiques que sa devancière. Cela, grâce à un SCx en baisse.

Qu’en est-il de l’intérieur de la Clio 6 ?

À l’intérieur, la Clio 6 est une beauté. Deux écrans de 10,1 pouces trônent au centre et devant le conducteur. Tous deux sont animés par Android Automotive OS. L’interface devient donc plus réactive et plus fluide.

La Clio 6 fait aussi le plein de technologies d’assistance à la conduite. Parmi les nouveautés, une caméra surveille en permanence l’attention du conducteur. Cette innovation répond à une future réglementation européenne et pourrait devenir un standard.

Plus surprenant encore, une alerte spécifique prévient si une portière est ouverte alors qu’un cycliste ou une voiture arrive. Une fonctionnalité bienvenue à l’heure où la circulation urbaine est de plus en plus dense.

Côté pratique, le régulateur de vitesse adaptatif devient de série. Renault propose également en option un système de conduite autonome de niveau 2 bien qu’il soit limité.

La Clio 6 embarque aussi de nouvelles caméras HD. Elles facilitent les manœuvres de stationnement avec une clarté d’image bien supérieure aux anciennes générations. Vous voyez donc à quel point cette citadine est impressionnante.

Cela dit, globalement, Renault a misé sur la technologie plus que sur le confort. L’ambiance intérieure par exemple est sobre, voire un peu trop. Les habillages noirs dominent, donnant une impression d’austérité.

Les progrès en matière de matériaux, visibles sur la Clio 5, ne sont pas renouvelés. L’espace intérieur ne bénéficie pas vraiment de l’augmentation des dimensions, malgré un empattement légèrement plus long.

Et sous le capot alors ?

Sous le capot, la Clio 6 muscle le jeu. Exit le diesel, qui tirait déjà sa révérence dans la génération précédente. La gamme débute avec un moteur essence 1.2 TCe de 115 chevaux, disponible en boîte manuelle ou automatique.

Pour info, l’année prochaine, une version essence/GPL de 120 chevaux viendra élargir l’offre. Ce, avec pour la première fois une boîte EDC de série. Mais en attendant, la vraie star, c’est la motorisation hybride E-Tech revue et corrigée.

Désormais basée sur un bloc 1.8, elle grimpe à 160 chevaux. Renault promet des performances dynamiques et une sobriété exemplaire. Avec une consommation à partir de 3,9 l/100 km et des émissions de 89 g de CO2 par kilomètre, la Clio 6 établit un record pour une thermique de la marque.

Le coffre, de son côté, progresse timidement. La version essence affiche désormais 327 litres, soit dix de plus. La version hybride, quant à elle, grimpe à 267 litres, gagnant 50 litres. Le seuil de chargement abaissé facilite l’accès.

La plateforme CMF-B, déjà utilisée par la Clio 5, quant à elle, a été retravaillée. Les voies élargies et les roues plus grandes permettent d’améliorer la tenue de route et la stabilité. Malgré un poids en hausse, la Clio 6 promet de rester agile, tout en offrant un compromis entre performance et économie.

Toujours produite en Turquie, elle sera disponible en fin d’année. Toutefois, son tarif devrait grimper, puisqu’elle débutera directement en finition Evolution.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.