Ils prennent l’avion, le moteur explose : panique des 223 passagers du Airbus A330

Les quelques minutes à bord ont sans doute été les plus terrifiantes pour les 223 passagers. Le moteur droit de l’Airbus A330 a soudain pris feu au décollage.

Ces passagers n’auraient jamais imaginé que leur vol pour Zurich tournerait au cauchemar. Alors qu’ils pensaient filer vers la plus grande ville de Suisse, le moteur de leur Airbus A330 a soudain pris feu au décollage. Un spectacle qui fait immédiatement craindre le pire. La panique s’est alors emparée dans l’avion.

Le moteur de l’Airbus A330 en flammes au décollage

L’incident est survenu le 16 septembre 2025 à l’aéroport Logan de Boston. À 23h56 (heure française), l’Airbus A330 a dû interrompre brusquement son décollage. Alors que l’appareil roulait à 130 km/h, une détonation a retenti à bord.

Video shows the moment a Swiss International Air Lines A330 was forced to abort its takeoff at Boston Logan Airport following an engine failure on Tuesday.



Swiss International Airlines confirmed a problem with the right engine during takeoff. It issued a statement apologizing… pic.twitter.com/TEjFpUQQ2f — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 17, 2025

Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, des flammes étaient visibles. Plus particulièrement sur le moteur droit de l’Airbus A330. Cela a entraîné une perte de contrôle momentané sur la piste. L’avion a donc dérapé avant de s’arrêter en urgence.

« J’ai senti l’avion freiner, puis il a commencé à déraper sur la piste jusqu’à l’arrêt complet. » , a raconté à NBC Boston une passagère à bord.

Seulement de la peur et quelques désagréments !

Heureusement, les conséquences ne sont pas catastrophiques. Aucun des 223 passagers ni des 13 membres de l’équipage n’a été blessé. Tous ont été évacués sains et saufs, malgré la frayeur.

Le principal désagrément a été le retard du vol. Le trajet vers Zurich a été repoussé de cinq heures. Le temps de transférer les passagers sur un autre Airbus A330 et d’arranger les choses.

En plus, l’avion endommagé est resté immobilisé sur la piste pendant plusieurs minutes avant de pouvoir être déplacé. L’incident a donc entraîné la suspension temporaire de tous les décollages au terminal. Ce qui a perturbé le trafic aérien de l’aéroport Logan.

Et la cause de l’incident ? Selon Silva Exer-Kuhn, porte-parole de Swiss, l’apparition de flammes dans le moteur d’un Airbus A330 peut parfois être normale. Néanmoins, une enquête est en cours pour déterminer précisément ce qui s’est passé.

