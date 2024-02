L’avion va-t-il s’écraser si votre portable n’est pas en mode avion ? On sait enfin

À l’ère des smartphones, la controverse sur la nécessité de mettre son téléphone en mode avion pendant les vols persiste depuis longtemps. Mais la clarification est enfin arrivée.

Depuis des années, le débat autour de l’utilisation des téléphones portables en vol et du fameux mode avion captive l’attention des voyageurs. Ce mode, conçu pour empêcher les communications cellulaires, semble être une procédure standard dans les avions. Mais est-il vraiment nécessaire pour la sécurité des vols, ou assistons-nous à la persistance d’un mythe largement démystifié ?

Mode avion : mythe et réalité de la technologie aérienne

Le mode avion, une fonctionnalité que nous activons presque machinalement en montant à bord d’un avion, repose sur une idée reçue : l’interférence potentielle avec les systèmes de navigation de l’appareil. Cette croyance, bien ancrée dans l’esprit collectif, suggère que ne pas activer le mode avion pourrait entraîner des conséquences désastreuses.

Cependant, cette nécessité relève plus du mythe que de la réalité. En vérité, depuis près de deux décennies, la technologie a progressé, réduisant considérablement ces risques d’interférence.

L’Europe, par exemple, a franchi un pas significatif en 2022 en autorisant les appels et l’utilisation des données en vol, à condition que les avions soient équipés de « pico-cellules ».

Ces dispositifs agissent comme des contrôleurs de trafic. Ils assurent une cohabitation sans heurts entre les signaux téléphoniques et les systèmes de communication de l’avion. Malgré cela, la croyance dans la nécessité du mode avion persiste.

Craintes des compagnies aériennes et situation sociale

La vraie raison derrière le maintien de cette directive ne concerne pas tant la sécurité technique, mais plutôt le confort et la tranquillité à bord. En réalité, les compagnies aériennes et les régulateurs s’inquiètent du comportement des passagers. Ils craignent que la possibilité de passer des appels ne déclenche des cas de rage aérienne.

Ce phénomène se caractérise par une colère violente dirigée contre les membres d’équipage et les autres passagers. Par conséquent, son incidence a grimpé de manière alarmante aux États-Unis.

En effet, une augmentation d’environ 300 % des incidents rapportés a été observée entre 2021 et 2023 par rapport aux années précédentes. Cette préoccupation sociale est donc un moteur clé dans la perpétuation du mythe du mode avion.

La réglementation en place

Malgré les avancées technologiques et les assurances des experts affirmant le peu de risques d’interférence, la législation demeure en place. Les autorités, telles que la Commission Fédérale des Communications (FCC) et la Federal Aviation Administration (FAA), imposent toujours des restrictions sur l’utilisation des téléphones portables en vol. Ces restrictions sont principalement motivées par des raisons de nuisance et de maintien de l’ordre à bord.

La nécessité de suivre les instructions de l’équipage, y compris l’activation du mode avion, reste donc une obligation légale pour les passagers, indépendamment de la discussion technologique.

La réglementation, datant de 1991, répondait aux interférences potentielles avec les réseaux terrestres, un problème significatif à l’époque. Cependant, les avancées technologiques, notamment l’introduction des pico-cellules, ont rendu cette préoccupation obsolète.

