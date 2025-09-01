GPT-5, la première IA qui pense comme l’humain ? Les chercheurs choqués

Le lancement de GPT-5 a permis à l’intelligence artificielle de franchir une nouvelle étape. En effet, ce modèle ne se contente plus de répondre, car il apprend, raisonne et surprend.

Depuis des années, l’intelligence artificielle ne cesse d’impressionner, mais reste prévisible. GPT-3 savait écrire, GPT-4 brillait aux examens… mais tous restaient perçus comme des outils sophistiqués, pas comme de véritables esprits. Avec GPT-5,la frontière semble différente. Ce modèle est doté d’une mémoire plus fine, d’un raisonnement surprenant ou encore compréhension multimodale. Certains chercheurs affirment qu’il pourrait s’agir du premier pas vers une intelligence artificielle générale.

GPT-5, la première IA humanoïde ?

Après le lancement de GPT-4, nombreux sont ceux qui ont trouvé que l’assistant était très intelligent.

Et là, les chercheurs pensent que le dernier modèle d’OpenAI peut très vite devenir un partenaire de réflexion. Pourquoi ?

En fait, GPT-5 est doté d’une conscience du contexte qui semble humaine. Plus précisément, il est tout à fait capable de suivre une conversation comme un humain, de détecter le ton et les émotions.

Sa capacité de raisonnement avancé le distingue aussi des autres modèles. Il relie des idées, remet en question des hypothèses. Bref, il n’accepte pas aveuglément.



Par ailleurs, c’est aussi une IA multimodale, ainsi il peut à la fois analyser du texte, une image, un audio ou encore une vidéo comme un humain.

GPT-5 peut très bien aussi apprendre comme nous le faisons. Il s’adapte à votre style et vos objectifs au fil des échanges.

Pourquoi les experts parlent d’AGI ?

Une intelligence artificielle générale est une machine capable de réaliser toute activité intellectuelle humaine, sans se restreindre à ce pour quoi elle a été entraînée.

Malgré les prouesses de l’IA, elle a toujours été limitée jusqu’à présent. Mais l’arrivée de GPT-5 pourrait tout changer, car le modèle brouille la limite : il raisonne, s’adapte, comprend différents formats et conserve la mémoire.

De ce fait, on ne peut plus le considérer comme un logiciel. C’est plutôt une nouvelle forme d’intelligence !

Néanmoins, tout le monde n’est pas du même avis. Certains pensent que c’est une illusion parfaite.

Et si l’illusion devenait impossible à distinguer de la réalité, la différence aurait-elle encore un sens ?

Un pas vers une IA plus humaine ? Qu’est-ce que cela implique ?

Toute grande avancée technologique suscite à la fois de l’excitation et de la peur. D’un côté, cette révolution donne l’espoir d’une révolution dans l’éducation, la médecine et la créativité. De l’autre, la crainte d’un impact sur l’emploi, la vie privée et, plus largement, sur notre sens même de l’existence.

Néanmoins, GPT-5 n’est plus une promesse, elle agit déjà. En santé, elle aide à identifier des maladies rares.

En finance, elle décortique les marchés en temps réel. Dans le divertissement, elle invente des scénarios, compose de la musique et collabore à la création de jeux.

Même les gouvernements s’en emparent pour le renseignement, la sécurité et certaines décisions critiques.

Il reste une interrogation essentielle : peut-elle réellement comprendre ? GPT-5 déroute parfois les experts avec des raisonnements inattendus. Est-ce le fruit d’une simulation poussée ou les prémices d’une véritable intelligence ?

