Les USA ont très peur que la Chine crée une IA supérieure à l’humain : voici pourquoi

Face à une concurrence féroce avec la Chine, les États-Unis envisagent une initiative massive pour développer l’intelligence artificielle générale (AGI).

Inspirée du célèbre Projet Manhattan, cette proposition pourrait redéfinir les politiques technologiques, commerciales et stratégiques des prochaines décennies.

L’AGI en priorité nationale

Le dernier rapport de la Commission d’examen économique et de sécurité sino-américaine propose un programme de développement soutenu par le gouvernement américain. Ce projet vise à créer des systèmes d’AGI capables de dépasser les capacités humaines.

Pour concrétiser cette vision, on attribuerait des contrats pluriannuels à des entreprises d’IA, fournisseurs cloud et centres de données. Ce programme, classé prioritaire pour la sécurité nationale, reflète une urgence similaire aux grandes courses technologiques du passé.

En parallèle, le rapport recommande des mesures restrictives sur les technologies critiques. Cela inclut l’interdiction d’importer des robots humanoïdes autonomes de Chine, ainsi que des infrastructures énergétiques connectées.

Ces propositions s’ajoutent aux contrôles déjà en place dans le domaine des semi-conducteurs. Elles visent à limiter le transfert de technologies sensibles et à préserver l’avance technologique des États-Unis face à une Chine de plus en plus autonome.

Repenser les relations commerciales et les investissements

La Commission propose également de réviser les relations commerciales avec la Chine en supprimant son statut de PNTR (relations commerciales normales permanentes). Cela pourrait bouleverser les chaînes d’approvisionnement technologique mondiales.

De plus, des règles strictes sur la transparence des données et les flux d’investissements seraient instaurées. Ces mesures cibleraient notamment les entités offshore, souvent utilisées pour contourner les restrictions actuelles.

La volonté de la Chine d’atteindre l’autosuffisance dans les technologies vitales, comme l’IA et l’informatique quantique, intensifie cette rivalité. Pékin a récemment lancé des initiatives ambitieuses pour devenir leader dans les technologies de nouvelle génération. Cependant, la réalisation de l’AGI reste un défi scientifique colossal. Même avec des financements importants, les avancées pourraient prendre des années, voire des décennies.

Implications pour l’avenir de l’innovation

Si ces recommandations sont adoptées, les entreprises technologiques devront naviguer dans un paysage réglementaire plus complexe. De nouvelles exigences de conformité pour les investissements et la recherche collaborative sont à prévoir.

Le succès de ces mesures dépendra de la coopération avec des alliés partageant les mêmes préoccupations technologiques. Tandis que les États-Unis et la Chine s’affrontent pour la suprématie technologique, cette rivalité redéfinit les règles du jeu mondial.

