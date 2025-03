Pédopornographie générée par IA : Europol arrête les 25 magnats du domaine

Le vendredi 28 février, Europol a annoncé l’arrestation de 25 individus. Ces derniers étant impliqués dans la diffusion en ligne de contenus pédopornographiques générés par l’intelligence artificielle (IA).

Ce type de crime est difficile à appréhender en raison d’un vide juridique persistant. Cette opération, baptisée Cumberland, est, d’ailleurs, l’une des premières à cibler des contenus pédopornographiques produits par IA.

Les autorités, avec le soutien d’Europol, lutte contre la pédopornographie créée par IA

Tout a commencé en novembre dernier avec l’arrestation d’un ressortissant danois. Ce dernier gérait une plateforme en ligne permettant d’accéder, moyennant un paiement en ligne, à des contenus pédopornographiques générés par l’IA.

Après le paiement, les utilisateurs recevaient un mot de passe pour accéder à la plateforme où ils pouvaient visionner des images d’enfants abusés.

Les autorités danoises ont ainsi piloté l’opération Cumberland avec le soutien d’Europol. Cette agence rappelle, d’ailleurs, que l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne est l’une des cybermenaces les plus préoccupantes pour l’Union européenne.

Le volume croissant de ces contenus illégaux les pousse donc à faire de cette lutte une priorité absolue. Dans le cadre de cette affaire, ils ont mobilisé les forces de l’ordre de 20 autres pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs pays européens.

En Suisse, les polices de Bâle-Campagne, Lucerne et Zurich ont chacune mis un individu en détention provisoire. Ces trois personnes sont des acheteurs présumés, jusqu’à preuve du contraire.

La majorité des arrestations ont eu lieu le mercredi 26 février. Hormis cela, 33 perquisitions à domicile ont également été réalisées et 173 appareils électroniques saisis.

Cela dit, notez que l’enquête est toujours en cours. Europol n’exclut pas d’autres arrestations.

En produisant des vidéos réalistes, l’IA rend service aux criminels

La facilité avec laquelle les outils d’IA permettent de produire rapidement ces contenus illégaux représente un véritable casse-tête pour les forces de l’ordre.

« Ces images générées artificiellement sont si faciles à créer qu’elles peuvent être produites par des individus ayant des intentions criminelles, même sans connaissances techniques approfondies. », a expliqué Catherine De Bolle, directrice exécutive d’Europol.

Selon elle, la prolifération de contenus générés par IA complique l’identification des auteurs et des victimes. Les forces de l’ordre sont contraintes de développer de nouvelles méthodes d’enquête.

Et l’absence de législation nationale sur ce sujet n’aide pas du tout les enquêteurs. La Commission européenne travaille actuellement sur un projet de loi pour lutter contre les contenus pédopornographiques, certes.

Mais les États membres peinent à trouver un terrain d’entente quand il est question de réguler l’IA.

L’Internet Watch Foundation (IWF), une organisation basée au Royaume-Uni, a également alerté sur le réalisme inquiétant de ces images. Ces dernières sont souvent difficiles à distinguer des contenus montrant de vraies victimes.

Même lorsque ces contenus sont entièrement artificiels, comme dans le cas de l’opération Cumberland, ils participent à la sexualisation et à la chosification des enfants.

Alors, pour contrer cette menace, Europol prévoit de lancer prochainement une campagne de sensibilisation en ligne. Le but est de mettre en lumière les conséquences de l’utilisation illégale de l’IA et d’avertir les délinquants potentiels là où ils sont le plus actifs : sur Internet.

Selon vous, les autorités réussiront-elles à dissuader des délinquants potentiels de façon ? Si non, comment devraient-elles agir ?

Dites-nous tout dans le commentaire !

