Nintendo Switch 2 : une énorme hausse de prix ? Cette rumeur inquiète avant le lancement

Vous êtes un inconditionnel de Nintendo ? Vous avez sans doute noté la date du 2 avril 2025, date tant attendue pour le Nintendo Direct qui dévoilera de nouvelles informations sur la console Switch 2. En attendant, les rumeurs et les bruits de couloir ne s’arrêtent pas comme l’article de Bloomberg la semaine dernière ! Il regroupe plusieurs analyses de plusieurs experts sur le prix de la console !

La Switch 2 a été officialisée il y a déjà deux mois, mais le mystère reste entier sur de nombreux aspects ! Si la brève vidéo de présentation a permis de lever le voile sur quelques détails sur la console, il reste encore de nombreuses questions sans réponses. En effet, à ce jour, Nintendo n’a rien confirmé concernant les spécificités, la puissance, le line-up, la date de sortie et le prix de la console. Or, cela n’empêche pas les experts et analystes de prédire un succès fulgurant ! Ils estiment que la Switch 2 pourrait se vendre comme de petits pains.

Switch 2, la console la plus chère de Nintendo ?

Le prix d’un produit est l’un des critères de choix les plus importants pour plusieurs personnes avant de l’acheter. Si vous envisagez d’acheter la Switch 2, l’analyse de ces analystes va certainement vous intéresser !

Selon le rapport de Bloomberg, de nombreux analystes prévoient que le prix moyen de la console est de 400 $.

De leur côté, Serkan Toto ainsi que d’autres analystes de la firme Hideki Yasuda (Toyo Securities) estiment un tarif beaucoup plus élevé à 500 $.

En fait, ils pensent que les composants de cette console inédite joueront un rôle essentiel pour justifier un prix supérieur à celui de la Switch lors de son lancement !

Pourquoi les analystes estiment un prix de la console Nintendo élevé ?

Le prix de la puce Nvidia pourrait être l’un des facteurs du prix de la console Nintendo ! Si la puce Nvidia de la Switch originale est estimée à 80 $ l’unité, celle de la Switch 2 est estimée entre 130 et 150 $ selon Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities dans son article !

« Je ne serais pas surpris que Nintendo opte pour 499 $ », a-t-il déclaré !

La différence est quand même assez significative par rapport au prix de lancement de 299 $ de la Switch originale. Plus précisément, il s’agit de 200 $ de plus.

Effectivement, le tarif a connu une hausse conséquente, mais la demande reste forte ! L’analyste basé à Tokyo Serkan Toto a déclaré « qu’ils vendront des tonnes de Switch 2 au cours des premiers mois en particulier, presque quel que soit le prix ».

L’analyste Hiroshi Yamashina de Macquarie Capital est même allé jusqu’à prévoir des ventes de 20 millions d’unités en seulement un an de commercialisation.

Qu’en pensez-vous ? Vous êtes prêt à débourser de l’argent pour la nouvelle Switch ? Selon vous, quel est le prix idéal pour la console ? Partagez les réponses en commentaires !

