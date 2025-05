Un robot regarde un pull… et le reproduit : la révolution du tricot a commencé ?

Et si un robot pouvait reproduire un pull simplement à partir d’une photo ? Ce qui semblait impossible hier devient réalité.

Des chercheurs de l’Université Laurentienne, au Canada, ont mis au point un système capable d’analyser une image de tissu et d’en générer automatiquement les instructions pour un tricot parfaitement fidèle. L’industrie textile s’apprête à vivre un grand bouleversement.

Jusqu’ici, reproduire un motif textile à partir d’une image demandait un long travail manuel. Chaque point, chaque détail, devait être repéré puis converti en instructions pour des machines industrielles. Ce processus complexe rendait la personnalisation coûteuse et difficilement automatisable. Désormais, une IA peut s’en charger à la place. Le système commence par simplifier visuellement la photo du tissu en mettant en avant les mailles visibles. Cela permet à l’IA de détecter les formes et la logique du motif. Ensuite, elle génère des “étiquettes frontales” : ce sont des instructions lisibles par un robot tricoteur.

L’IA ne s’arrête pas aux éléments visibles, elle devine aussi la structure interne du tissu. Elle traduit les motifs en couches de mailles superposées, qu’elle convertit en langage machine pour guider la fabrication. Le résultat ? Un vêtement tricoté automatiquement par un robot, à partir d’une simple image, sans intervention humaine directe.

Les tests ont montré une efficacité remarquable. Sur plus de 5 000 échantillons analysés, le taux de fidélité dépasse les 97 %. Un chiffre impressionnant, surtout pour des motifs complexes et multicolores, parfois ignorés par les techniques classiques.

Une production textile accélérée et personnalisée

Les implications pour le secteur textile sont considérables. Grâce à cette technologie, une entreprise pourrait passer d’un visuel à un prototype prêt-à-porter en quelques heures. Cela permettrait une production à la demande, plus flexible, plus rapide et moins coûteuse. La personnalisation deviendrait accessible à grande échelle, même pour les motifs les plus complexes.

L’outil ouvre aussi une porte vers la préservation des traditions. Des motifs anciens, conservés dans des photos ou des archives, pourraient être reproduits fidèlement. C’est une façon de faire renaître des textiles oubliés sans les déformer. L’IA servirait alors d’interprète entre passé et présent. Elle rend accessibles des motifs rares ou complexes à une production moderne.

Des machines à tricoter, mais à quel prix humain ?

Automatiser la confection pose cependant des questions sociales. De nombreux pays, comme le Bangladesh ou l’Éthiopie, dépendent de la main-d’œuvre textile pour faire vivre des millions de familles. Si des robots prennent le relais, l’emploi pourrait en pâtir. Les chercheurs à l’origine du projet reconnaissent cet enjeu. Bien que centrés sur la performance technique, ils prévoient d’élargir leurs travaux pour étudier les effets économiques de l’automatisation.

Le potentiel de cette technologie est immense. Vitesse de production, personnalisation, accessibilité des motifs rares : les bénéfices sont évidents. Mais cette transformation ne peut se faire sans réflexion. La priorité sera de trouver un équilibre. Automatiser sans exclure, innover sans remplacer brutalement, c’est dans cette nuance que se jouera l’avenir du textile. Les robots ne feront pas que tricoter des pulls : ils tisseront aussi des enjeux sociaux.

