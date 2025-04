Audi déploie Walker S1 pour une production éclair dans ses usines

Vous pensiez que les chaînes de production étaient réservées aux humains ? Audi bouscule cette image.

En Chine, Audi a introduit Walker S1, un robot humanoïde développé par UBTech Robotics. Dans l’usine de Changchun, ce robot détecte les fuites de réfrigérant sur les systèmes de climatisation. Une tâche autrefois effectuée par des ouvriers exposés à des risques respiratoires importants. Audi intègre ici une solution technologique au service de la sécurité et de la précision industrielle.

Le Walker S1 mesure 1,72 mètre, pèse 76 kilos et soulève 15 kilos sans perdre l’équilibre. Grâce à une reconnaissance visuelle inférieure à 70 millisecondes, il exécute des gestes d’une précision millimétrique. En août 2023, Audi-FAW a signé un accord avec UBTech pour introduire ce robot dans ses lignes de fabrication. Résultat : une performance accrue dans les gestes techniques ainsi qu’une nette amélioration du confort des équipes humaines.

Des robots déjà déployés dans d’autres usines chinoises

Le paysage industriel chinois adopte aussi Walker S1 dans plusieurs usines. À Shenzhen, dans l’usine BYD, un modèle Walker S a augmenté l’efficacité du tri de 120 %. À Chengdu, chez Lynk & Co, le même robot a réduit de 40 % le temps de traitement des entrepôts. Le coût de la main-d’œuvre a quant à lui chuté de 65 %. Plus de 500 unités ont déjà été précommandées par des géants comme Foxconn, Zeekr et Geely.

UBTech a présenté un cadre innovant baptisé BrainNet pour piloter la coordination des robots humanoïdes. Ce système repose sur un double cerveau : l’un cloud, l’autre embarqué dans le robot. Il facilite la prise de décision hybride en s’appuyant sur le modèle Transformer. En outre, chaque robot partage en temps réel les données collectées, ce qui améliore l’apprentissage collectif. Les tâches sont donc mieux réparties et exécutées plus efficacement.

La Zeekr 5G Intelligent Factory utilise déjà ces humanoïdes en coopération sur des tâches très précises. Ils s’occupent de l’inspection qualité, de l’assemblage ou de la gestion des stocks. Grâce à la navigation VSLAM sémantique, ils construisent ensemble une carte de l’environnement. Cette approche garantit une exécution fluide, même dans des environnements changeants. De ce fait, la fabrication devient plus rapide, plus fluide, plus intelligente.

L’industrie automobile montre le chemin aux autres secteurs

Avec le déploiement du Walker S1, Audi inaugure une nouvelle étape dans l’automatisation industrielle. L’objectif est clair : accroître la précision, réduire les risques et accélérer les délais de production. Cette transformation pourrait bien inspirer d’autres domaines comme l’électronique, la logistique ou la santé. Les humanoïdes quittent peu à peu les laboratoires pour devenir des acteurs du quotidien industriel.

