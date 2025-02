Ce robot chinois vient de battre le record de soulever de poids : êtes-vous plus fort que lui ?

Un robot humanoïde chinois soulève un poids de 60 kg avec une aisance déconcertante. Une force hors norme, digne d’une machine.

24 février 2025 – Hubei, Chine. Dans les ateliers de Wuhan Glory Road Intelligent Technology Co., Ltd., un nouveau robot humanoïde prend forme. Conçu pour les tâches ardues, il repousse les limites des humanoïdes industriels en soulevant jusqu’à 60 kg. Une prouesse qui le place au sommet de sa catégorie. Appartenant à la série Laborer, ce colosse de 1,80 m pour 95 kg allie robustesse et précision.

D’après les médias chinois, son secret réside dans un algorithme de contrôle du mouvement. Cela lui permet de porter des charges de 88 et 132 livres tout en marchant avec une étonnante stabilité. Par ailleurs, des images laissent entrevoir une silhouette équilibrée, une ossature métallique conçue pour résister à la corrosion et aux rigueurs des usines. En outre, son corps, bardé de capteurs et de caméras, perçoit chaque mouvement de son environnement. Ses membres, articulés avec souplesse, s’adaptent à la charge et au terrain.

Pour soulever de telles masses, il utiliserait des moteurs électriques, peut-être combinés à un système hydraulique. Ce procédé est semblable à celui des grues et des pelles mécaniques. Une technologie bien différente des robots humanoïdes comme Apollo ou 02 de Figure, limités à 25 kg, et encore loin des monstres industriels comme le Titan de KUKA, capables de manipuler une tonne sans effort.

Mais la prouesse de Laborer ne se mesure pas qu’en chiffres. En effet, créer un robot humanoïde capable de soulever 60 kg sans vaciller relève d’un véritable défi. Chaque charge menace son équilibre, chaque mouvement exige une précision extrême. Les moteurs électriques, bien que puissants, n’ont pas la force brute de l’hydraulique. Tout repose donc sur l’intelligence du système : un jeu d’ajustements, de calculs invisibles, pour que la machine danse avec le poids plutôt que de le subir.

