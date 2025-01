Terrifiés que l’IA les mette au chômage, ces travailleurs font un plan de combat contre l’IA

Tous les jours, on entend parler de l’intelligence artificielle (IA). Eh oui, cette technologie simplifie notre quotidien, mais pas entièrement. De nombreux emplois se sentent menacés par son évolution rapide.

L’essor rapide des intelligences artificielles comme ChatGPT devient une vraie menace pour certains secteurs professionnels. Le fameux « grand remplacement des emplois » par les machines, dont on parle tant, n’est plus une simple hypothèse : il prend forme.

C’est normal que les gens se sentent un peu sous pression, surtout quand on voit même les tâches manuelles remplacées par des robots. Et c’est dans ce contexte que des travailleurs unissent leurs forces pour trouver des solutions.

À une conférence en Californie, plus de 200 personnes ont échangé sur comment protéger leurs métiers face à cette automatisation qui explose.

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle s’est infiltrée dans nos vies professionnelles, souvent de manière brutale. De manière générale, des tâches autrefois humaines sont désormais automatisées.

Pourtant, cette automatisation entraîne des conséquences graves, non seulement pour l’emploi, mais aussi pour la santé mentale des travailleurs.

Luis, employé dans un entrepôt Amazon en Californie, raconte son expérience : « La technologie surveillant chacun de vos mouvements a des conséquences néfastes sur votre santé physique et mentale. »

Chaque jour, il devait soulever des objets lourds sans aide, sous l’œil constant des caméras. Mais malheureusement, ce rythme effréné lui a causé des douleurs chroniques et une insomnie persistante.

Luis ajoute : « Je ne pouvais tout simplement pas supporter d’être un robot. » Cette pression constante l’a contraint à démissionner. Pourtant, il a dû reprendre son poste, faute d’autres opportunités.

De son côté, Amazon affirme que ses outils technologiques visent à garantir la sécurité des employés et à prévenir les vols. Certes, ces explications sont rassurantes, mais elles ignorent souvent l’impact psychologique sur les travailleurs.

D’ailleurs, les professions touchées par l’IA ne se limitent pas à la logistique. Des scénaristes, chauffeurs, caissiers et même infirmières ressentent également cette menace.

Pour l’heure, la principale crainte réside dans l’automatisation excessive qui remplace les humains par des machines.

Depuis que l’IA a fait son entrée dans les entreprises, les syndicats multiplient leurs efforts pour protéger les travailleurs.

En Californie, une conférence historique a rassemblé plus de 200 représentants syndicaux. L’objectif ? Élaborer un plan de combat contre l’usage abusif de ces technologies.

Tech should be working to improve quality and and safety for workers, not enriching corporations. Thank you @TECollab and @UCBLaborCenter for convening advocates for a highly generative and timely conversation about the impacts of AI and digital tech on workers in California. pic.twitter.com/tyEMiUhYwo