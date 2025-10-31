C’est scandaleux ! L’état a bloqué ce logiciel anti-pédophile français

Une PME vosgienne a conçu Dapi, un logiciel anti-pédophile capable d’aider les enquêteurs à repérer des contenus illégaux. Soutenu un temps par la police, le projet a été abandonné par l’État. Cela a laissé son inventrice au bord de la faillite.

À l’origine, KorpMedia, petite société installée dans les Vosges, ne développait pas de technologies de cybersécurité. Fondée en 2018 par Anne-Gaëlle Philbert, elle produisait surtout des vidéos pour des collectivités locales.

Mais tout change lorsqu’un algorithme conçu pour des montages vidéo érotiques révèle une fonction inattendue : il sait reconnaître automatiquement une activité sexuelle dans une image. Très vite, une idée s’impose. Si l’outil peut détecter un acte sexuel, il pourrait aussi repérer la présence d’un enfant dans une vidéo à caractère pornographique.

Une innovation au service de la police

Début 2024, Anne-Gaëlle Philbert contacte l’Office des mineurs (Ofmin), service de la police judiciaire chargé de la lutte contre les crimes sexuels impliquant des enfants. L’accueil est positif.

Ensemble, ils lancent une collaboration officieuse autour d’un projet baptisé Dapi, pour Détection automatisée d’activité potentiellement illégale.

L’objectif est simple : créer un outil d’aide à l’enquête. Grâce à un système de filtres et de scores, Dapi devait permettre de classer automatiquement les images suspectes afin d’aider les forces de l’ordre à gagner du temps. Les policiers, aujourd’hui contraints d’examiner manuellement des milliers de fichiers saisis, voyaient là un espoir de simplification.

Selon KorpMedia, la direction du numérique de la police judiciaire avait donné un accord de principe écrit. Deux conditions accompagnaient ce feu vert : une confidentialité absolue et la recherche d’opérateurs privés pour soutenir le développement.

Cette exigence de secret a cependant eu un effet pervers. L’entreprise, ne pouvant pas communiquer sur son innovation, n’a pas pu convaincre d’investisseurs pour financer sa part du projet. L’Ofmin, de son côté, avait intégré Dapi à un appel à projets européen pour un montant de 150 000 euros. Sur la somme globale d’un million demandée, l’État espérait obtenir une subvention européenne.

Le projet abandonné sans explication

À la fin de l’année 2024, aucune aide européenne n’est accordée. Malgré plusieurs réunions jusqu’au printemps suivant, les échanges avec le ministère de l’Intérieur s’interrompent brutalement après une rencontre à l’Élysée.

Depuis, KorpMedia n’a plus de nouvelles. Privée de financement et sans contrat, la PME fait face à une trésorerie en chute libre. « Nous avons travaillé pendant des mois pour un projet d’utilité publique, et plus rien ne bouge », déplore sa fondatrice.

Contacté par l’AFP, le ministère de l’Intérieur a confirmé que le projet « n’a pas été retenu ». Le ministère a évoqué plusieurs points de prudence, notamment sur le cadre juridique du dispositif. L’administration ajoute que l’entreprise peut utiliser les recours légaux si elle estime avoir subi un préjudice. Mais du côté de KorpMedia, le sentiment est amer.

« On parle sans cesse de protéger les enfants, mais sur le terrain, il ne se passe rien ou presque », s’indigne Anne-Gaëlle Philbert. Elle dénonce la situation comme « absurde et décourageante ».

Un symbole d’un système à bout de souffle

L’affaire Dapi met en lumière la fragilité des collaborations public-privé dans la cybersécurité.

Un outil pensé pour lutter contre la pédocriminalité numérique se retrouve aujourd’hui à l’arrêt, faute d’un cadre clair et de soutien institutionnel.

Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d’analyser manuellement les contenus saisis, un travail long et éprouvant. Le logiciel anti-pédophile Dapi devait être un atout majeur dans la protection des mineurs. Il est désormais le symbole d’une innovation française abandonnée dans l’indifférence.

