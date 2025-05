Grok 3 est maintenant gratuit sur X ! Voici comment utiliser cette IA

Grok 3 est accessible directement via la plateforme X, le site grok.com ou les applications mobiles iOS et Android. Sans nécessiter d’abonnement Premium.

Grok 3, la dernière intelligence artificielle développée par xAI, est accessible gratuitement à tous les utilisateurs de la plateforme X. Officiellement annoncée le 20 février 2025, cette initiative vise à démocratiser l’accès à une IA de pointe. Conçue pour rivaliser avec des géants comme ChatGPT, l’IA portée par Elon Musk intègre des outils avancés tels que DeepSearch, Think, ainsi que des fonctionnalités d’édition d’images.

Guide pratique pour utiliser Grok 3 sur X

Pour commencer, connectez-vous à votre compte X via un navigateur ou l’application mobile iOS/Android. Dans le menu de gauche, sélectionnez Grok 3, ou accédez directement à grok.com .

Saisissez ensuite votre requête dans la boîte de dialogue. Posez votre question, qu’elle porte sur des connaissances générales ou des problématiques complexes.

Grok 3 s’appuie sur les données du web et les publications X pour générer des réponses à jour et pertinentes.

Exploitez DeepSearch et Think

Pour des recherches poussées, Grok 3 e xAI dispose d’une fonction DeepSearch. Contrairement aux moteurs de recherche classiques, cette option synthétise des informations, évalue les faits et les opinions.

DeepSearch peut générer des rapports complets, adaptés à des recherches approfondies comme des comparatifs et des analyses.

Pour les tâches complexes comme le codage et résoudre des équations, préférez Think. Ce mode de raisonnement avancé fournit des solutions détaillées et précises, étape par étape. Pour obtenir une analyse intelligente, téléversez un fichier PDF, CSV ou Word.

Grok 3 propose aussi un éditeur d’images. Pour ce faire, importez un fichier JPG ou PNG, puis demandez une modification. Autre fonctionnalité utile, vous pouvez activer ou désactiver la recherche web, les publications X ou les tendances pour adapter les réponses à vos besoins.

