Internet est-il mort ? Les experts paniquent face à l’invasion des robots

L'intelligence artificielle et les robots sont-ils en train de tuer internet ? C'est ce que redoutent de nombreux experts, qui s'aperçoivent que les « bots » seront bientôt plus nombreux que les humains sur le web. Une vaste étude souligne ce grave problème qui menace l'avenir de la toile…

Si vous allez sur le réseau social X, sous n'importe quelle publication populaire, vous devrez probablement scroller un bon moment avant de trouver des commentaires d'autres internautes en lien avec le sujet.

Pour cause, ces commentaires sont noyés sous un flot de vidéos vaguement connectées au tweet de départ, et vraisemblablement postées par des comptes robots pour le « farming » d'engagement.

Un fléau contre lequel Elon Musk a juré de lutter, mais qui ne se limite malheureusement pas à X. En réalité, selon le rapport « Bad Bot Report » de l'entreprise de cybersécurité Imperva, près de 49,6% du trafic internet en 2023 provenait de robots.

Les bots sont désormais aussi nombreux que les humains sur le web

Vous avez bien lu : les bots sont désormais presque aussi nombreux que les humains sur internet, et se partagent équitablement la toile.

C'est une augmentation de 2% par rapport à 2022, et un record depuis la première publication de cette étude annuelle en 2013.

Un phénomène qui donne du crédit à la « théorie de l'internet mort », de plus en plus populaire au fil des récents mois.

Selon cette théorie, une majorité du contenu publié en ligne est en fait généré automatiquement et le nombre d'humains surfant sur le web devient infime en comparaison avec celui des robots.

Dans certains pays, la situation est encore plus chaotique. Par exemple, en Irlande, Imperva estime que 71% du trafic internet est automatisé.

Le côté sombre de l'essor de ChatGPT et l'IA générative

Comment s'explique cette invasion des robots ? Il s'agit en grande partie d'une conséquence de l'essor de l'IA générative et des Larges Modèles de Langage (LLM).

Les entreprises qui créent ces intelligences artificielles utilisent des robots pour ratisser internet afin de collecter des données d'entraînement.

Et certains de ces robots sont particulièrement sophistiqués. Ils proviennent de plus en plus de connexions internet résidentielles, ce qui leur permet de paraître plus légitimes et de contourner les systèmes de sécurité d'internet.

Ainsi, le directeur général d'Imperva, Nanhi Singh, estime que « les robots automatisés surpasseront bientôt la proportion de trafic internet provenant des humains, changeant la façon dont les organisations approchent la construction et la protection de leurs sites web et applications ».

À l'avenir, « à mesure que davantage d'outils IA sont introduits, les robots vont devenir omniprésents ». Peu à peu l'intelligence artificielle est donc en train de gangréner internet et de ruiner tout son intérêt.

Vers des sites internet créés par des robots, pour des robots ?

Par-delà ce trafic artificiel qui sème la zizanie, cette robotisation du web dégrade aussi la qualité du contenu. Nous évoquions les bots sur X en début d'article, et le compte « dead internet at its finest » répertorie d'ailleurs les interactions les plus absurdes entre bots sur le réseau.

🐦 pic.twitter.com/3NHrAOlpiO — Dead Internet At Its Finest (@DeadTheory__) May 15, 2024

Toutefois, le phénomène impacte aussi les autres réseaux comme Facebook et TikTok, et les moteurs de recherche comme Google.

Vous pouvez faire le test vous-même : effectuez une recherche Google en plaçant la commande « before:2023 » avant vos mots clés.

Vous découvrirez bien vite que les résultats étaient souvent beaucoup plus pertinents et intéressants il y a quelques années, avant l'émergence de ChatGPT et autres outils d'IA.

C'est un réel problème, et cela risque de ne pas s'arranger avec le temps puisque Google vient d'annoncer une refonte totale de son moteur de recherche basée sur l'IA…

Dans un futur proche, l'immense majorité des internautes seront des robots qui consulteront du contenu généré par des robots pour collecter des données d'entraînement pour d'autres robots.

Et les humains vagabonderont dans cet internet totalement robotisé et dénué de substance, jusqu'à déserter totalement la toile pour revenir aux bonnes vieilles encyclopédies d'antan…

Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle serait la solution pour remédier à ce problème de robotisation d'internet ? Partagez vos idées en commentaire !

