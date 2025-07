Amazon Prime Days : les promos tech à ne surtout pas rater

Vers mi-juillet aura lieu les très attendus Amazon Prime Days, qui s’étendront exceptionnellement sur quatre jours. Cependant, inutile d’attendre deux semaines pour profiter de réductions.

Une première vague de promotions s’est déjà abattue sur une sélection de produits tech très convoités. On y retrouve aussi bien des smartphones dernier cri que des gadgets pratiques pour l’été. Ventilateurs, climatiseurs mobiles, robots piscine et bien d’autres encore.

Les fans de technologies, les familles et même les étudiants en quête de bonnes affaires, peuvent donc s’équiper à prix adoucis. Alors pour ne rien rater, ne trainez pas trop. Voici les meilleures offres du moment, à retrouver directement sur la plateforme d’Amazon.

Amazon Prime Days, le confort numérique à petit prix

Vous qui êtes gamer, jetez un coup d’œil au PC gaming HP Victus 16-r1000sf. Équipé d’une RTX 4070, cet appareil perd près de 40 % de son prix juste pour l’occasion.

Son écran FHD 144 Hz, ses 16 Go de RAM et sa compatibilité avec la charge rapide en font une machine très sérieuse. Proposée à 1 034 € au lieu de 1 699 €.

Sinon, pourquoi pas une manette sans fil 8BitDo Ultimate 2 ? Compatible Windows et Android, ce modèle offre une prise en main confortable, des gâchettes précises et une technologie ultra-réactive. Et devinez quoi, elle est soldée à 44,99 € au lieu de 59,99 €.

L’iPad Mini 7, ultra-compact mais boosté par la puce A17 Pro, est aussi à découvrir. Il passe à 599 € au lieu de 739 €, en version 256 Go. Quant à l’enceinte Bluetooth Soundcore Motion 100, elle sera idéale pour accompagner vos soirées d’été. Ce, pour 39,99 € au lieu de 59,99 €.

Pour info, cet accessoire se démarque par sa puissance sonore, sa certification Hi-Res Audio et son autonomie de 12 heures. Et au cas où vous souhaitez sécuriser votre maison sans vider votre compte, la caméra de surveillance Tapo C210 est une option très correcte.

Définition 2K, vision nocturne, détection de mouvement et suivi automatique, tout est garanti. Cela, seulement pour 18,99 €, contre 39,99 € habituellement. Elle a d’ailleurs été notée 8/10 par la rédaction spécialisée.

Des smartphones à des tarifs qui valent le détour

Commençons par le Xiaomi Redmi Note 14 4G. À seulement 139 € (au lieu de 203 €), il offre un écran AMOLED 120 Hz, un capteur photo 108 Mpx et une autonomie solide.

Le Realme P3 5G, quant à lui, coche toutes les cases pour un usage équilibré. Écran AMOLED 120 Hz à 2000 nits, puce Snapdragon 6 Gen 4, certification IP69 et charge rapide. Il passe à 199 €, au lieu de 299 €.

Le Xiaomi Poco F7 n’est pas mal lui aussi. Ce smartphone combine dalle AMOLED 1,5K, puce Snapdragon 8s Gen 4 et batterie 6 500 mAh. Il est disponible à 374,90 € (au lieu de 453 €), grâce à un coupon actif jusqu’au 7 juillet.

En alternative chez Google, Amazon a le Pixel 9a. Il bénéficie d’une remise de 50 €, rendant son tarif à 499 €. Points forts : un écran ultra-lumineux, la puce Tensor G4 et d’excellentes performances photo.

Les amateurs de tablette, eux aussi, trouveront ce qu’il leur faut à prix réduit chez le géant de l’e-commerce. La Galaxy Tab S10 FE de Samsung fait, par exemple, partie des options.

Cet appareil est proposé à 399 € (contre 579 €). Dotée d’une dalle 10,9 pouces 90 Hz, du S Pen fourni et de Galaxy AI, il incarne l’équilibre parfait entre performance et polyvalence.

Et vous, avez-vous déjà repéré ce petit bijou que vous espérez voir enfin en promo ? Ou comptez-vous attendre les Prime Days Dites-nous tout en commentaires vos bons plans ou pourquoi pas vos hésitations de dernière minute !

