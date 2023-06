Cette IA identifie le prochain hit musical avec 97% de précision : tout savoir

Cette IA vous aidera sûrement à composer un titre qui deviendra le hit musical de l’année. C’est une technologie à suivre de près pour les mélomanes.

Cette avancée technologique offre une opportunité sans précédent pour les artistes, les producteurs et les maisons de disques. En exploitant les données et les tendances musicales actuelles, l’IA est capable de détecter les éléments clés qui font d’une chanson un hit.

Selon les affirmations du professeur Paul Zak, chercheur principal de l’étude publiée dans la revue Frontiers in Artificial Intelligence, l’application de l’apprentissage automatique aux données neurophysiologiques a conduit à une reconnaissance presque parfaite des chansons populaires. La capacité du cerveau de seulement 33 individus à prédire si des millions d’autres personnes ont écouté de nouvelles chansons est tout à fait stupéfiante.

Jusqu’à présent, aucune démonstration d’une telle précision n’avait été réalisée. Les participants de cette étude munissaient de capteurs conventionnels et ont été soumis à l’écoute d’une série de 24 chansons. Tout au long de l’expérience, les scientifiques ont pris des mesures des réactions neurophysiologiques des participants face aux chansons.

Selon le professeur Zak, les signaux cérébraux enregistrés sont une manifestation de l’activité d’un réseau neuronal lié à la pensée et à la vitalité. En utilisant l’approche de « neuroprévision », les chercheurs peuvent prédire les performances du marché, comme le nombre d’écoutes d’une chanson, en se référant à un petit groupe de participants. Cette méthode offre ainsi une possibilité efficace pour anticiper les résultats du marché.

Brainpower meets chart power: A new study harnesses the power of machine learning and neurophysiologic responses to predict hit songs with 97% accuracy. This groundbreaking 'neuroforecasting' technique could revolutionize playlist curation and entertainment prediction.… pic.twitter.com/eXAS22hpIV