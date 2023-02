David Guetta remplace Eminem par une IA : le futur de la musique ?

Le DJ David Guetta a remplacé Eminem par une IA le temps d’un morceau inédit joué en live devant des milliers de personnes. Une plaisanterie expérimentale, qui laisse toutefois présager d’un futur sombre pour le monde de la musique…

Quel est le point commun entre l’IA et la France ? Réponse : elles sont toutes les deux révolutionnaires, mais de nombreuses personnes les détestent. Et la nouvelle expérience de David Guetta ne va pas les réconcilier…

Lors d’un concert organisé récemment, le célèbre DJ français a déchaîné le public en laissant une IA remplacer Eminem le temps d’une chanson. Il a ensuite partagé ce moment en vidéo sur Twitter, en expliquant comment il s’y était pris :

« Eminem frère, il y a quelque chose que j’ai fait comme une blague, et ça a tellement bien marché que je ne pouvais pas y croire ! J’ai découvert ces sites web d’IA. En gros, tu peux écrire des paroles dans le style de n’importe quel artiste que tu aimes. Donc j’ai tapé ‘ écris un couplet dans le style d’Eminem au sujet de Future Rave ‘, et j’ai été sur un autre site web IA qui peut recréer la voix. J’ai mis le texte dessus, j’ai joué le morceau, et les gens sont devenus fous ».

obviously I won’t release this commercially😃 — David Guetta (@davidguetta) February 4, 2023

ChatGPT à l’écriture, FakeYou au micro

Afin d’imiter le style d’écriture du rappeur américain, Guetta a tout d’abord utilisé une IA de langage comme ChatGPT. Par la suite, pour interpréter le texte avec la voix d’Eminem, il a exploité un service de synthèse vocale comme Uberduck ou FakeYou.

Le résultat est bluffant, car on croirait réellement entendre un couplet inédit de Slim Shady. Cette démarche créative soulève toutefois des questions éthiques évidentes, même si le producteur précise qu’il ne compte évidemment pas commercialiser la chanson.

Quoi qu’il en soit, même si le morceau n’est pas publié sur les plateformes de streaming, on peut considérer sa diffusion devant des milliers de spectateurs comme un usage commercial. D’une certaine façon, David Guetta s’est donc approprié Eminem sans même lui demander son avis…

La menace des DeepFakes plane sur les artistes

Pour l’heure, Eminem n’a pas répondu. Il est probable que le rappeur n’en tienne pas rigueur à ce DJ qu’il connaît bien. C’est une bonne nouvelle pour David, car les fans de Slim Shady savent que lorsqu’il entre en guerre c’est pour éteindre des carrières.

Néanmoins, même s’il ne s’agit que d’une plaisanterie, cette expérience met en lumière une grave menace pour l’industrie musicale et les artistes…

Face à l’évolution explosive de l’IA, les législateurs du monde entier n’arrivent pas à suivre le rythme. Selon le New York Times, la plupart des lois déjà mises en place contre les DeepFakes se focalisent uniquement sur la pornographie et l’usurpation d’identité de politiciens.

En Chine, une loi vient d’être adoptée pour imposer le « watermarking » (tatouage numérique) de tout contenu généré à l’aide de l’IA. Le consentement du sujet d’un DeepFake est également obligatoire. Aux États-Unis et en Europe, aucune loi similaire n’existe pour l’instant.

On peut pourtant considérer qu’il s’agit d’une grave violation du droit d’auteur. L’IA utilisée pour créer ce DeepFake a été entraînée sur de nombreuses heures de rap du véritable Eminem, et n’aurait pas été capable de l’imiter sans ces données.

Or, si Guetta avait utilisé un sample du rappeur, il aurait dû lui verser des royalties pour cette performance. On peut donc considérer qu’il s’agit d’une façon sournoise de contourner la propriété intellectuelle, mais aucune loi n’encadre ce subterfuge à l’heure actuelle.

N’importe quel chanteur peut être plagié par l’IA

À l’instar du DJ français, n’importe quel jeune producteur de musique peut donc ajouter une copie d’Eminem ou toute autre célébrité à ses chansons en toute légalité.

Pire encore : il est possible de faire dire n’importe quoi à un artiste, de lui faire promouvoir un produit miteux ou exprimer des opinions qui ne sont pas les siennes…

En vous réveillant demain, vous entendrez peut-être Maître Gims chanter les louanges d’une cryptomonnaie ou appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Malheureusement, quand vous vous rendrez compte qu’il s’agissait d’un DeepFake, il sera peut-être déjà trop tard.

À mesure que l’IA se développera, ces imitations DeepFakes seront de plus en plus réalistes et finiront par devenir indiscernables de la réalité. Rappelons que la nouvelle IA de Microsoft peut imiter n’importe quelle voix avec seulement 3 secondes d’audio…

Ce problème se pose aussi avec les IA de génération d’images comme MidJourney et DALL-E, entraînées sur les dessins d’artistes du monde entier contre leur gré. Certains ont d’ailleurs porté plainte, estimant devoir percevoir une compensation financière. Il est donc urgent qu’une loi soit mise en place pour encadrer de tels usages. Mais est-ce seulement possible ?