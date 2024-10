Pressé ? Google NotebookLM vous résume les vidéos YouTube en audio !

Pas le temps de regarder une vidéo YouTube entière ? Pas de souci ! Google NotebookLM, l’outil d’IA de plus en plus perfectionné, résume vos vidéos et les transforme en podcast audio. Une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien vous sauver de la surcharge d’informations.

Lancé sous le nom de « Project Tailwind » lors de la Google I/O 2023, NotebookLM avait été largement ignoré après sa première sortie. Développée par une petite équipe de Google Labs, elle a rapidement évolué, passant d’une sortie aux États-Unis à une disponibilité mondiale.

Aujourd’hui, l’outil d’IA fait un retour remarqué, enrichi de nouvelles fonctions révolutionnaires. Il est même accessible dans plus de 200 pays, élargissant ainsi son impact.

Disponible depuis l’été 2024 en France, il permet de synthétiser des documents complexes et, maintenant, de résumer des vidéos YouTube sous forme de podcast audio.

Il vous suffit d’importer vos sources et NotebookLM se charge de transformer la masse d’informations en un contenu digeste. Et tout ça sans que vous ayez besoin de savoir « prompter ».

Google NotebookLM : une solution pour les impatients

C’est sans doute la fonctionnalité la plus captivante de NotebookLM. Depuis le 11 septembre, l’IA peut créer un fichier audio dans lequel deux interlocuteurs (homme et femme discutent des informations clés de vos sources.

Selon les tests réalisés, elle produit un fichier audio de 5 à 10 minutes. La conversation est fluide et couvre efficacement les points essentiels, avec des intonations réalistes et une touche d’humour.

Cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui veulent tout comprendre en un minimum de temps. Et ce, que ce soit des présentations, des articles scientifiques ou des rapports financiers détaillés.

Chaque nouvelle conversation ou document généré par l’outil est automatiquement enregistré sous forme de note. Les utilisateurs peuvent ensuite éditer, modifier ou consulter la note plus tard.

L’aspect collaboratif de l’application la rend particulièrement utile dans le domaine professionnel. Comme avec les outils de la suite Workspace, chaque Notebook peut être partagé avec des contacts, avec des droits de lecture ou d’écriture.

Cependant, pour l’instant, le podcast est uniquement disponible en anglais et ne propose aucune option de personnalisation.

NotebookLM propose une interface épurée et pratique, comme Google sait les concevoir pour un usage grand public. Dans un Notebook, vous pouvez importer jusqu’à 50 sources textuelles, avec un maximum de 500 000 mots chacune, soit 25 millions de mots en tout.

L’outil prend en charge le copié/collé de texte brut, les URL (Google analyse uniquement le texte), les fichiers Google Docs, Slides, les PDF et désormais les vidéos YouTube.

NotebookLM peut traiter des PDF contenant des images et des graphiques, un véritable atout majeur. L’IA de Google sait interpréter les images et les données, aussi complexes qu’elles soient, présentes dans ces documents.

Une fois les sources importées, NotebookLM analyse les documents et génère un résumé global, en identifiant les thèmes essentiels. Il crée aussi des questions pertinentes sur le contenu.

Le tableau de bord permet ensuite de sélectionner les sources à utiliser lors des interactions avec l’IA.

À noter que l’IA de Google ne « hallucine » jamais : elle se base uniquement sur les informations disponibles dans les documents fournis. Chaque élément factuel est vérifiable et référencé.

Si une donnée est absente des sources, l’IA sait reconnaître qu’elle ne possède pas cette information.

Évidemment, nous en voulons toujours plus

NotebookLM, qui est indéniablement pratique et impressionnant, nécessite quelques ajustements. Pourquoi ? L’absence de personnalisation des podcasts ou d’intégration de sources multimodales (audio et vidéo) est regrettable.

Quoi qu’il en soit, l’outil montre un potentiel prometteur. Google semble d’ailleurs investir sérieusement dans ce projet, avec des mises à jour régulières et des fonctionnalités innovantes.

Les équipes de développement sont visiblement très attentives aux retours des utilisateurs. Preuve rare, Google a même lancé un serveur Discord pour collecter des avis en direct.

Déjà, NotebookLM propose des usages intéressants pour les professionnels. Que ce soit pour résumer rapidement des dossiers complexes, créer des présentations percutantes, ou explorer un sujet via un podcast généré, il trouve sa place dans divers workflows.

Avec son évolution constante et l’engagement de Google, NotebookLM pourrait bientôt devenir indispensable pour ceux qui recherchent une productivité optimisée par l’IA.

Personnellement, je trouve cet outil très pratique car il offre un gain de temps, chose que les professionnels ont constamment besoin pour maximiser leur productivité. Et vous, qu’en pensez-vous ?

