Laisser ChatGPT élever votre enfant ? La tendance lancée par le patron d’OpenAI !

Sam Altman, PDG d’OpenAI et tout nouveau papa, était l’invité du tout premier épisode du podcast de son entreprise, publié le 18 juin. Il y a partagé son expérience de la paternité et le rôle surprenant que joue l’intelligence artificielle dans son quotidien.

Et dans cette atmosphère propice aux confidences, l’entrepreneur a avoué qu’il s’en remet à son propre outil pour faire face aux cris de son bébé à 3 h du matin. Il pense avoir trouvé un allié inattendu en ChatGPT.

ChatGPT, le meilleur ami des jeunes parents

Altman se définit lui-même comme étant extrêmement centré sur les enfants. Malgré cela, il a confié avoir utilisé ChatGPT en permanence durant les premières semaines de vie de son fils, né en février.

L’outil lui a permis d’obtenir des réponses immédiates à toutes sortes de questions pratiques sur le comportement des nourrissons. Désormais, avec un bébé un peu plus stable, il continue de s’y fier pour des sujets plus larges liés au développement de l’enfant.

« Il est évident que les gens savent s’occuper de bébés sans ChatGPT depuis longtemps », reconnaît-il. Quoiqu’il a ajouté : « Je ne sais pas comment j’aurais fait sans lui. »

Beaucoup ont jugé Sam Altman. Mais quand j’y pense, cette approche n’est pas très différente de ce qu’ont fait les jeunes parents d’avant. Seulement, ces derniers ont posé leur question à Google quand ils étaient perdus face aux pleurs inexpliqués, aux régurgitations suspectes ou aux nuits sans sommeil.

Bien entendu, je ne donne pas non plus tort à ceux qui ne sont pas d’accord avec le CEO d’openAI. Surtout que les conseils donnés par l’IA, y compris ChatGPT, ne sont pas toujours fiables. Pas plus que ceux glanés à la hâte sur un forum ou dans un groupe Facebook saturé d’opinions contradictoires, en tout cas.

Altman s’interroge ainsi à voix haute : est-ce vraiment pire que de suivre les injonctions d’un internaute convaincu que l’heure du coucher doit être synchronisée avec la pleine lune ?

Ce qui préoccupe le patron d’OpenAI, c’est…

Altman s’inquiète, en effet, d’un autre phénomène. Selon lui, c’est l’usage que les enfants feront eux-mêmes de l’IA qui mérite d’être observé de près.

Il évoque, par exemple, une vidéo virale qui l’a marqué. Celle d’un tout-petit essayant d’interagir avec un magazine papier comme s’il s’agissait d’un iPad. Pour lui, les enfants d’aujourd’hui grandiront dans un monde où l’IA sera perçue comme une évidence.

« Ils penseront que l’intelligence artificielle a toujours existé », souligne-t-il.

Andrew Mayne, ancien responsable de la communication scientifique d’OpenAI, qui animait le podcast a, lui aussi, partagé une anecdote. Un parent épuisé par les conversations répétitives sur Thomas le petit train aurait décidé d’utiliser le mode vocal de ChatGPT pour discuter à sa place.

Une heure plus tard, l’enfant parlait encore… avec la machine. « Les enfants adorent le mode vocal », a confirmé Altman, amusé. Pourtant, cette tendance rappelle certains débats déjà bien connus, comme celui autour des « enfants iPad ».

Oui, faire écouter Cocomelon en boucle n’est pas sans conséquences. Non, les parents ne peuvent pas être des animateurs de crèche à temps complet. Mais contrairement aux dessins animés ou aux jeux éducatifs créés par des équipes humaines, ChatGPT n’est pas conçu pour un jeune public.

L’outil est même explicitement déconseillé aux moins de 13 ans et ne propose aucun dispositif de contrôle parental à ce jour. Altman, lui-même, en est conscient : « Tout ne se passera pas comme prévu. Il y aura des problèmes. »

Il anticipe d’ailleurs l’émergence de relations parasociales avec les IA, des liens unilatéraux qui pourraient devenir problématiques. Néanmoins, il reste optimiste. Pour lui, les bénéfices à long terme surpasseront les risques.

« La société sait très bien comment atténuer les inconvénients », assure-t-il. Et surtout : « Les avantages seront considérables ! »

Et vous, quelle est votre opinion sur le sujet ? Demanderiez-vous de l’aide à l’IA pour élever vos bouts de chou ? Allez-vous interdire l’utilisation de ces technologies à vos enfants ?

On attend vos avis en commentaire !

