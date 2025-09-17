OpenAI a lu 1 million de discussions ChatGPT : découvertes choquantes

OpenAI et le National Bureau of Economic Research viennent de publier la plus vaste étude jamais menée sur ChatGPT. 1,5 million de conversations analysées, 700 millions d’utilisateurs actifs, 18 milliards de messages échangés chaque semaine. Mais ce que révèle cette plongée dans les usages est encore plus surprenant : ChatGPT est devenu bien plus un coach du quotidien qu’un collègue de bureau… et son visage d’utilisateur change radicalement.

Vous avez déjà demandé à un ami comment redémarrer votre box et obtenu une explication digne d’un manuel d’aviation ? Avec ChatGPT, la guidance pratique est devenue le pain quotidien.

Selon OpenAI, près de 80 % des usages se concentrent autour de trois pôles : guidance pratique, recherche d’informations et écriture.

La catégorie reine, c’est le tutoring et les conseils pratiques, de la recette improvisée au coaching scolaire. ChatGPT sert autant de moteur de recherche surdoué que de prof particulier disponible 24/7.

Écrire, oui. Coder, pas vraiment

On annonçait la fin des développeurs. Résultat : ChatGPT passe surtout ses journées à rédiger vos mails d’excuse ou à peaufiner vos PowerPoint.

40 à 42 % des messages professionnels concernent l’écriture (emails, rapports, traductions). Chez les managers et métiers du business, cette proportion grimpe encore : plus d’un message sur deux.

En revanche, le code reste marginal : seulement 4,2 % des conversations portent sur la programmation. Autrement dit, l’IA s’invite bien plus dans la bureautique que dans le développement pur.

Le bureau s’éloigne, le canapé gagne

On pensait avoir recruté ChatGPT comme stagiaire docile. En fait, il s’incruste plutôt sur le canapé pour discuter loisirs.

En un an, la part des usages professionnels est passée de 47 % à 27 %, tandis que les usages personnels sont montés en flèche (73 % en 2025). ChatGPT accompagne désormais autant pour les devoirs, les conseils de vie ou l’inspiration créative que pour la rédaction de documents de travail.

La surprise des émotions (ou leur absence)

Contrairement aux fantasmes médiatiques, ChatGPT n’est pas encore l’ami imaginaire officiel des ados.

OpenAI estime que seulement 2 % des échanges concernent du soutien émotionnel ou une posture de “thérapeute improvisé”. À peine 0,4–1,9 % sont liés aux relations personnelles.

Pourtant, d’autres études racontent une tout autre histoire : 1 ado sur 3 utiliserait déjà un chatbot pour discuter relations sociales (Common Sense Media), et un adulte sur deux l’aurait utilisé comme soutien psychologique (enquête internationale).

Les recherches du MIT et d’autres universités ajoutent un bémol : les “gros usagers” affichent davantage de solitude et de dépendance émotionnelle, même si certains rapportent un soulagement temporaire du stress.

La Génération Z en force, et les femmes désormais majoritaires

Autrefois chasse gardée masculine, ChatGPT s’est féminisé à vitesse grand V. En 2022, 80 % des utilisateurs portaient un prénom masculin.

Trois ans plus tard, la tendance s’est inversée : les prénoms féminins représentent désormais plus de la moitié des comptes. Côté âge, la domination est nette : 46 % des messages viennent des 18–25 ans. Les plus âgés, eux, ont un usage plus professionnel et moins “compagnon”.

Attention, chiffres à prendre avec des pincettes

Reste un hic : l’analyse d’OpenAI repose… sur une IA chargée de classer les 1,5 million de conversations. Autrement dit, les catégories reflètent aussi les biais de l’algorithme. Et le contraste avec d’autres études – Pew Research, YouGov ou Common Sense Media – suggère que l’usage émotionnel réel est largement sous-estimé.

Derrière les promesses de “révolutionner le travail”, ChatGPT se révèle surtout comme un compagnon d’écriture et de guidance pratique, massivement adopté par les jeunes et désormais paritaire.

Mais une question persiste : sommes-nous face à un nouvel assistant universel, ou à une génération qui parle plus à son IA qu’à son entourage ?

La réponse pourrait façonner la prochaine décennie de l’intelligence artificielle – entre productivité dopée et solitude algorithmique.

