Black Friday Week : Nintendo Switch 2, Switch Lite, Legion Go S, manettes et accessoires… les meilleures promos gaming sont là !

La Black Friday Week démarre fort avec une pluie de promotions sur les consoles, manettes et accessoires. Nintendo Switch 2, Switch Lite, Legion Go S, manettes Xbox, accessoires… certains prix chutent de manière spectaculaire. Une occasion en or pour équiper toute la famille sans exploser son budget.

Après une année 2025 riche en sorties et en consoles portables, la Black Friday Week s’annonce explosive. Les marchands dégainent déjà des offres rarement vues, avec des baisses sur les consoles les plus recherchées. Que vous cherchiez une console à glisser sous le sapin, un setup plus confortable ou un accessoire indispensable, c’est clairement le bon moment.

Nintendo Switch 2 : la star de l’année en pack déjà en promo

La Nintendo Switch 2 bénéficie d’un design modernisé, plus fin et plus solide, mais surtout d’un énorme bond en puissance grâce à sa nouvelle puce Nvidia. Résultat : des jeux plus fluides, un mode portable plus agréable et un dock qui transforme vos sessions sur TV.

Points forts :

Design fin, léger et moderne



Nouvelle puce Nvidia très puissante



Le catalogue Nintendo + Switch Online imbattable

Les Joy-Con Switch 2, eux aussi revus, tombent à 69,99 € chez Auchan (au lieu de 89,99 €).

Et pour le stockage, la microSD Express 256 Go chute à 49,90 €.

Besoin de protéger la console ? L’étui Venom, massif et très complet, passe à 37,43 € au lieu de 45 €. Parfait pour transporter la console + les Joy-Con + le chargeur + les cartouches.

Nintendo Switch Lite : la console parfaite pour les enfants

Plus compacte et exclusivement portable, la Switch Lite reste une valeur sûre pour les jeunes joueurs et les déplacements.

Points forts :

Très légère et robuste



Beaucoup moins chère



Plusieurs coloris

Xbox : les manettes haut de gamme à prix cassé

La Manette Xbox Elite Series 2, modulable et pensée pour l’e-sport, tombe à 158,56 € sur Amazon (au lieu de 199 €). La manette Xbox Series standard, elle, passe à 39,99 € sur Cdiscount — une affaire pour jouer sur Xbox, PC ou mobile.

Points forts :

Construction premium



Modules interchangeables



Hyper personnalisable



Lenovo Legion Go S : la portable PC la plus polyvalente

Avec son écran 8 pouces 120 Hz et son Ryzen Z2 Go, elle fait tourner les jeux AAA sans broncher. Actuellement elle passe de 438,99 € sur Amazon au lieu de 629,99 €.

Points forts :

Grande dalle à 120 Hz



Prise en main confortable



Gâchettes double mode ingénieuses



Anbernic RG35XX : l’émulation rétro à petit prix

Une mini-console parfaite pour les nostalgiques, capable de lancer plus de 30 émulateurs. Son prix chute à 41,72 € sur PcComponentes au lieu de 49,99 €.

Razer Wolverine V3 Pro : la manette e-sport par excellence

Pensée pour la réactivité maximale, elle tombe à 159,99 € à la Fnac au lieu de 229,99 €.

Logitech G G923 : le volant idéal pour débuter le simracing

Un kit solide, immersif et compatible PC / Xbox / PS. Ce kit est à seulement 217,49 € sur Amazon au lieu de 429 €.

Le meilleur moment pour s’équiper avant Noël

Entre la Switch 2, la Switch Lite, la Legion Go S, les manettes Xbox et les accessoires en promotion, cette Black Friday Week regorge d’excellentes affaires. Parfait pour préparer Noël sans stresser. Mais attention : les stocks fondent vite, surtout sur les consoles portables.

