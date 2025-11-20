Black Friday Week : Nintendo Switch 2, Switch Lite, Legion Go S, manettes et accessoires… les meilleures promos gaming sont là !

La Black Friday Week démarre fort avec une pluie de promotions sur les consoles, manettes et accessoires. Nintendo Switch 2, Switch Lite, Legion Go S, manettes Xbox, accessoires… certains prix chutent de manière spectaculaire. Une occasion en or pour équiper toute la famille sans exploser son budget.
Après une année 2025 riche en sorties et en consoles portables, la Black Friday Week s’annonce explosive. Les marchands dégainent déjà des offres rarement vues, avec des baisses sur les consoles les plus recherchées. Que vous cherchiez une console à glisser sous le sapin, un setup plus confortable ou un accessoire indispensable, c’est clairement le bon moment.
Nintendo Switch 2 : la star de l’année en pack déjà en promo
La Nintendo Switch 2 bénéficie d’un design modernisé, plus fin et plus solide, mais surtout d’un énorme bond en puissance grâce à sa nouvelle puce Nvidia. Résultat : des jeux plus fluides, un mode portable plus agréable et un dock qui transforme vos sessions sur TV.
Points forts :
- Design fin, léger et moderne
- Nouvelle puce Nvidia très puissante
- Le catalogue Nintendo + Switch Online imbattable
Les Joy-Con Switch 2, eux aussi revus, tombent à 69,99 € chez Auchan (au lieu de 89,99 €).
Et pour le stockage, la microSD Express 256 Go chute à 49,90 €.
Besoin de protéger la console ? L’étui Venom, massif et très complet, passe à 37,43 € au lieu de 45 €. Parfait pour transporter la console + les Joy-Con + le chargeur + les cartouches.
Nintendo Switch Lite : la console parfaite pour les enfants
Plus compacte et exclusivement portable, la Switch Lite reste une valeur sûre pour les jeunes joueurs et les déplacements.
Points forts :
- Très légère et robuste
- Beaucoup moins chère
- Plusieurs coloris
Xbox : les manettes haut de gamme à prix cassé
La Manette Xbox Elite Series 2, modulable et pensée pour l’e-sport, tombe à 158,56 € sur Amazon (au lieu de 199 €). La manette Xbox Series standard, elle, passe à 39,99 € sur Cdiscount — une affaire pour jouer sur Xbox, PC ou mobile.
Points forts :
- Construction premium
- Modules interchangeables
- Hyper personnalisable
Lenovo Legion Go S : la portable PC la plus polyvalente
Avec son écran 8 pouces 120 Hz et son Ryzen Z2 Go, elle fait tourner les jeux AAA sans broncher. Actuellement elle passe de 438,99 € sur Amazon au lieu de 629,99 €.
Points forts :
- Grande dalle à 120 Hz
- Prise en main confortable
- Gâchettes double mode ingénieuses
Anbernic RG35XX : l’émulation rétro à petit prix
Une mini-console parfaite pour les nostalgiques, capable de lancer plus de 30 émulateurs. Son prix chute à 41,72 € sur PcComponentes au lieu de 49,99 €.
Razer Wolverine V3 Pro : la manette e-sport par excellence
Pensée pour la réactivité maximale, elle tombe à 159,99 € à la Fnac au lieu de 229,99 €.
Logitech G G923 : le volant idéal pour débuter le simracing
Un kit solide, immersif et compatible PC / Xbox / PS. Ce kit est à seulement 217,49 € sur Amazon au lieu de 429 €.
Le meilleur moment pour s’équiper avant Noël
Entre la Switch 2, la Switch Lite, la Legion Go S, les manettes Xbox et les accessoires en promotion, cette Black Friday Week regorge d’excellentes affaires. Parfait pour préparer Noël sans stresser. Mais attention : les stocks fondent vite, surtout sur les consoles portables.
