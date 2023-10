Sony dévoile la PS5 Slim, lancement pour Noël ! Tout savoir sur la nouvelle PlayStation

La PS5 Slim sortira bien cette année avec un lancement mondial prévu pour Noël. Les leaks avaient raison pour le lecteur de disques démontable.

L’annonce officielle de Sony vient ainsi mettre à plusieurs années d’attente. Les joueurs attendaient avec impatience cette nouvelle mise à jour de la console phare du géant japonais du jeu vidéo. Notons que la PS5 Slim, avant son lancement mondial pour Noël, sortira d’abord aux États-Unis.

Cette annonce officielle arrive deux mois après un gros leak sur le design de la nouvelle PlayStation. Celui-ci avait alors lancé les rumeurs sur une console avec un lecteur de disques démontable. Une information finalement confirmée.

D’autre part, Sony indique que l’actuelle PlayStation 5 n’est plus en production. Une fois son stock épuisé, le constructeur japonais ne proposera que la nouvelle PS5 Slim.

La PS5 Slim et ses deux versions

Comme avec le précédent modèle, Sony propose deux versions pour cette nouvelle PlayStation 5 : une basique et une digitale.

Les spécifications de la PlayStation 5 Slim basique

Les spécifications de la PlayStation 5 Slim Digital Edition

D’autre part, la boîte de la nouvelle PS5 Slim va inclure un support pour position horizontale. En revanche, le constructeur japonais vendra séparément le socle pour mettre la console à la verticale. Précisons que l’accessoire coûtera 29,99 euros.

Un lecteur Blu-ray démontable qui change tout

Les joueurs auront ainsi le choix avec la PS5 Slim classique avec un lecteur Blu-ray et la version Digital Edition. Mais l’option détachable du lecteur de disques change la donne. En effet, la version de base peut devenir digitale, tandis que les joueurs auront la possibilité d’ajouter un lecteur à la Digital Edition.

Notons que Sony va proposer le lecteur Blu-ray à 199,99 euros. Les joueurs auront également à leur disposition les portions de coque appropriées – une portion plate et une autre ajustée pour le lecteur – pour transformer leurs consoles.

D’autre part, le constructeur japonais a revu la connectique de sa console de neuvième génération. Contrairement à l’actuelle PS5, la Slim comporte deux ports USB-C sur sa tranche frontale. Rappelons que sur le modèle actuel, un connecteur USB-A se trouve à côté du port USB-C.

La PS5 Slim aura un lancement mondial progressif

La PS5 Slim bénéficie d’un design beaucoup plus compact que son prédécesseur. En effet, la nouvelle console est 30 % moins volumineuse que le précédent modèle. Sony souligne également que l’appareil est 24 % plus léger. Par ailleurs, la version basique et la Digital Edition embarquent chacune un stockage interne de 1 To.

Les joueurs américains seront ainsi les premiers à profiter de la nouvelle PlayStation. La PS5 Slim sortira d’abord chez eux, en novembre, avant un lancement mondial progressif. Les Américains pourront acheter la Slim sur PlayStation Direct ou chez quelques revendeurs.

Pour le marché européen, la nouvelle PlayStation sera proposée à partir de 549,99 euros pour la version basique fournie avec le lecteur de disques. La Digital Edition est évidemment moins chère sans le lecteur, à partir de 449,99 euros. Au vu du prix du lecteur Blu-ray, la version basique de la Slim est une meilleure affaire.