DDR5 vs DDR4 : faut-il mettre à jour la RAM de votre PC ?

Vous avez du mal à vous décider entre la DDR4 et la DDR5 pour votre prochain système ? Voici une comparaison entre ces deux types de mémoire RAM pour vous aider à effectuer un choix beaucoup plus éclairé lors de votre prochaine mise à niveau.

Les ordinateurs de dernière génération ont une mémoire RAM DDR4 ou DDR5. Même si la DDR4 reste le type de mémoire la plus célèbre actuellement, c'est sur le point de changer légèrement. La mémoire DDR5 est en train de devenir plus répandue depuis la mise en marché des processeurs de la série Ryzen 7000 et des 12e, 13e et 14e générations d'Intel. Voici une comparaison qui devrait vous être utile lors de votre prochaine mise à jour.

DDR5 Vs DDR4 : la DDR5 propose une vitesse et une capacité, largement supérieure

Plusieurs facteurs déterminent la performance d'une mémoire, mais la vitesse permet de différencier les différents Kits. La norme de la vitesse de la DDR4 est de 1 600 MHz à 3 200 MHz, cependant, des fabricants ont développé des kits de mémoire DDR4 dépassant ces limites.

Par contre, la norme pour la DDR5 est de 4 800 MHz à 6 400 MHz. Cependant, comme pour la DDR4, ils envisagent de proposer des mémoires plus rapides. D'ailleurs, certains fabricants ont déjà révélé des kits supérieurs à 8 000 MHz ou encore 12 000 MHz.

Notons également que la vitesse brute de la DDR5 est largement supérieure à celle de la DDR4, qui est la plus rapide du haut de gamme. Grâce aux petits canaux, la DDR5 optimise également l'architecture des canaux de la mémoire.

Au niveau architectural, la DDR5 propose des matrices deux fois plus denses que celle de la DDR4. Permettant ainsi d'obtenir des barrettes mémoires davantage de grande capacité.

Puissance et thermique : que proposent-elles ?

Pour ce qui est de la puissance et la thermique, la DDR5 demande moins d'énergie pour ses performances améliorées comme les précédentes générations de mémoire DDR.

En fait, la DDR5 ne consomme que 1,1 V si la DDR4 requiert une tension standard de 1,2 V. Cela permettra ainsi de diminuer la consommation d'énergie des appareils mobiles, dont les tablettes et les ordinateurs portables.

Rappelons que les kits DDR5 ont le régulateur de tension pour la mémoire sur les modules eux-mêmes et non sur la carte mère. De ce fait, la DDR5 chauffe largement plus que la DDR4. Cela signifie qu'avant d'installer la RAM DDR5, vous devez avoir de dissipateurs thermiques compatibles.

Bref, la DDR5 est largement meilleure au niveau des performances, malgré certains problèmes de performances thermiques. Vous devriez ainsi passer aux DDR5 d'autant plus qu'elles se vendent actuellement à environ 3 $ par gigaoctet.

Alors qu'en pensez-vous ? Vous êtes prêts à mettre à jour votre mémoire RAM ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires !

