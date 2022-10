Raspberry Pi : que doit-on savoir de ce mini-ordinateur portable ?

A l’orée de l’exigence de la rapidité et de la connectivité, le Raspberry Pi a été conçu pour les amateurs de gadgets électroniques.

C’est un petit appareil assemblant les fonctionnalités d’un ordinateur de bureau dans une petite carte. Développé en contrée britannique au Royaume-Uni, le matériel avait été créé pour des objectifs précis. La fondation correspondante avait collaboré avec Broadcom pour l’élaborer.

A la base, le Raspberry Pi devait servir à propulser l’apprentissage numérique de base au niveau des écoles et des pays en voie de développement. Son premier modèle est apparu en 2012. Ensuite des nouvelles versions sont sorties et ont été améliorées avec le temps.

Très populaire dans le monde, le Raspberry Pi est surtout mobilisé dans l’apprentissage de la programmation. Il sied aussi pour les dimensions d’Edge Computing, la domotique, les clusters Kubernetes, jusqu’à l’exploitation des applications tournées vers l’industrie.

Raspberry Pi : qu’est-ce que c’est ?

Le Raspberry Pi est un petit ordinateur très abordable. Il fait la taille maximale d’une carte bancaire que l’on insère dans un ordinateur de bureau. Son pack habituel est constitué du Raspberry Pi, d’une souris, d’un clavier standard.

Comme tout ordinateur, celui-ci est composé d’un processeur, d’une mémoire, d’un pilote graphique. Il est déployé sous le système d’exploitation Raspberry Pi OS. C’est une version de Linux. Même s’il a une mémoire, sa capacité de stockage n’est pas si élevée. Il faut le compléter avec une carte mémoire micro SD. On peut alors y installer nos systèmes d’exploitation favoris.

Grâce à ce petit gadget, on peut naviguer sur le web. Il permet d’y visionner des films et des séquences HD, mais également des contenus plus professionnels tels que les textes et les feuilles Excel. On peut aussi y jouer des jeux. En matière de connectivité, il est capable d’interagir avec d’autres appareils à proximité. En transférant des fichiers et en y recevant soit via Bluetooth, soit via Wi-Fi, soit via Ethernet.

Comme outil de communication, le Raspberry est effectif et essentiellement exploité pour des projets de création numérique. On peut lui citer des fonctions diverses : détection de stations météo, des nids d’oiseaux mais aussi comme lecteur de musique.

Mais son utilisation la plus populaire reste dans le domaine de l’apprentissage de la programmation et du fonctionnement des ordinateurs.

Quelles applications retrouve-t-on sur un Raspberry Pi ?

La machine regroupe les huit applications suivantes : Media Streamer, Tablet Computer, Internet Radio, Home Automation, Robotics Command, Arcade Devices, Cosmic Computer et Raspberry Pi Project.

Quels en sont les différents types ?

Raspberry Pi modèle B

Très avantageux, ce modèle détient plus de fonctionnalités que la version classique. C’est le deuxième modèle amélioré du Raspberry. Il contient deux ports USB, 512 Mo de RAM, une entrée Ethernet de 100 Mo.

Raspberry Pi modèle A

C’est une version encore plus abordable et donc forcément plus petite que le Raspberry Pi. Sa conception a été pensée sur base d’une puce (SoC) BCM2835, d’un processeur ARM11 et d’un GPU fort puissant. Il convient aux projets qui ne consomment pas beaucoup, qui n’exigent pas Ethernet et des connexions via USB.

Raspberry Pi 3 modèle B

Ce Raspberry Pi 3 modèle B intègre bien les conceptions avec exigence de connectivité LAN et Bluetooth. Il exploite le processeur le plus abordable en termes de prix. Ce gadget dispose d’un processeur Broadcom BCM 2837 64 bits ARMv7 à quatre cœurs de 1200 MHz. Le RAM, SDRAM présente 1 Go à 400 MHz.

Raspberry Pi Zéro

En taille, le modèle zéro ne fait que la moitié du Raspberry Pi modèle A+. Disposant des mêmes fonctionnalités du modèle A+, il possède un processeur à un seul cœur d’une capacité de 1 GHz, 512 Mo de RAM, une entrée HDMI et un micro-USB OTG. Par ce même port USB, on l’alimente. Ce gadget comprend également un connecteur de caméra CSI.

Raspberry Pi 2

Sa particularité est le nombre de cœurs : il en possède 4. Ce Raspberry dispose d’un processeur ARM cortex-A7 avec une puissance de 900 MHz, d’une carte SDRAM d’une capacité de 1 Go.

Dans quelles situations utiliser un Raspberry Pi ?

Les noms des applications transmettent d’office les fonctions du gadget. Mais dans quelles situations concrètes utiliserait-on ce Raspberry Pi ?

Tel un ordinateur de bureau

Sur votre bureau comme ordinateur tout simplement, le Raspberry trouve sa place. Il faudra seulement trouver une carte mémoire, un clavier et une source d’alimentation et un câble HDMI pour projeter à travers un écran. Pour le confort, la souris est indispensable.

Pour effectuer un contrôle robotique

C’est peut-être la dimension du Raspberry la plus évoluée. Grâce à un Raspberry Pi, on peut contrôler un robot via une interface utilisateur. Avec l’avancée considérable dans l’univers robotique, le Raspberry Pi se verra rapidement augmenter de valeur et de fonctions.

Pour imprimer rapidement

Parfois, il faut imprimer des fichiers en urgence. Le Raspberry Pi résout rapidement ce problème car on peut le connecter à un serveur d’impression. Il nécessite préalablement le programme de partage de fichiers Samba et Common Unix Printing System (CUPS). Ce dernier intègre des pilotes pour imprimantes et une plateforme de gestion.

En tant que serveurs et plateformes pour les jeux

Ces petits gadgets peuvent se substituer aux serveurs de jeux. Et donc idéalement, s’en servir comme plateforme pour y jouer vos jeux vidéo est très pratique. Le Raspberry Pi correspond extraordinairement à ce type d’utilisation. Pour ce genre de projet, le Raspberry Pi Zero est le plus conseillé. Il couvre les jeux tels que le célèbre Minecraft, comme son système d’exploitation de base a été spécialement configuré avec une pré-installation de ce jeu. Le modèle Raspberry Pi tout court peut être exploité pour la restauration de jeux 16 bits.

Que peut-il vous apporter ?

Sa petite taille permet de le déplacer à tout moment et en tout temps sans s’encombrer. Il est également accessible et raisonnable en prix. En utilisant un groupe de Raspberry Pi, on peut effectuer les tâches d’un serveur.

D’autre part, le Raspberry Pi est adéquat pour la projection spontanée de contenus multimédias. Pour un visionnage rapide et instantané, cet appareil peut éviter les encombrements.

Enfin, il convient aux petites et moyennes entreprises. Ceux qui sont étroits au niveau du budget peuvent y réaliser des tâches de création.

Notons qu’en janvier dernier, celui-ci avait permis de détecter un malware. Une nouvelle manière de contourner les effets néfastes de ces virus. Il peut donc renforcer la veille en matière de cybersécurité dorénavant grâce à une découverte de chercheurs français. Ces derniers ont eu l’idée d’implanter un système antimalware sur base d’un Raspberry Pi.

Quels en sont les inconvénients ?

Bien qu’il soit pratique, cet équipement ne remplace pas un ordinateur proprement dit. Son processeur n’est pas à la hauteur d’une machine habituelle. Il n’est pas conseillé de l’utiliser pour les téléchargements multiples et de grande quantité.

Par ailleurs, l’outil ne garantit pas une compatibilité avec certains systèmes d’exploitation dont Windows.

Certaines organisations perçoivent que le Raspberry Pi n’est finalement pas approprié et indispensable pour eux. Ils disposent déjà de serveurs compétents et aptes à achever tout ce qui pourrait être fait par le Raspberry Pi.