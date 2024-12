Nintendo Switch 2 : le prix et la date sont dévoilées ! Voici à quoi s’attendre

La Nintendo Switch 2, tant attendue par les fans, commence enfin à dévoiler ses secrets. Après des mois de spéculations et de silence de la part de Nintendo, des rumeurs crédibles sur son prix et sa date de sortie viennent tout juste de tomber. Préparez-vous à rêver… et surtout, à économiser pour l’accueillir comme il se doit !

La Nintendo Switch 2 est donc en route, et les premières rumeurs sérieuses commencent à faire surface. Si Nintendo n’a pas encore annoncé la console, des fuites récentes laissent entrevoir la date de sortie et un prix probablement inédit pour la firme. Ces nouvelles, relayées par des sources proches de Nintendo, mettent l’eau à la bouche. Alors, à quel prix et quand pourra-t-on avoir cette console entre les mains ?

Apparemment, la Nintendo Switch 2 pointe enfin le bout de son nez. Ce n’est pas encore officielle, certes, mais nous tenons de solides rumeurs sur sa date et son prix.

D’après les informations dans l’article de Nintenduo, la Nintendo Switch 2 débarquerait entre juin et juillet 2025. C’est encore loin, mais cela colle avec la stratégie de Big N. C’est-à-dire attendre le bon moment pour annoncer sa nouvelle console.

EXCLUSIVA 🔴 Ventana de lanzamiento de Nintendo Switch 2https://t.co/f9rfVkGDXR December 3, 2024

Ce qui est sûr, c’est que Nintendo veut éviter les pénuries de stock pour la Switch 2 comme celles avec son prédécesseur. Ainsi, ils ont commencé la production en série, afin d’être prêts pour l’explosion des précommandes. Par contre, comme toujours, je vous conseille de ne pas trop vous fier à ces fuites, car rien n’est encore gravé dans le marbre.

Côté prix, les rumeurs dévoilent une fourchette entre 400 et 500 €. Si c’est vrai, la Switch 2 serait la console la plus chère de Nintendo à ce jour. Mais bon, vu les promesses d’améliorations et les standards actuels, je trouve que c’est plausible.

Et vous ? Préférez-vous économiser dès maintenant ou attendre l’annonce officielle de Nintendo avant de vous décider ? Faites-nous savoir comment vous planifiez l’arrivée de cette console !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.