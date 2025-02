Steam Deck : ce plugin gratuit améliore les graphismes des jeux !

Vous jouez souvent sur Steam Deck et vous souhaitez améliorer les graphismes des jeux ? Ce nouveau plugin gratuit va certainement répondre à vos attentes !

Est-ce que vous savez que le Steam Deck est toujours autant populaire même si le marché regorge de matériels concurrents comme le ROG Ally. Pourquoi une telle croissance ? Tout simplement parce qu’il a le soutien de sa communauté avec des mods non officiels. C’est justement le cas du moddeur SnooOranges3876 qui vient de publier un plugin pour les titres Steam Deck.

LetMeReShade, le plugin qui va révolutionner les graphismes des titres Steam Deck

Ce plugin permet avant tout aux joueurs d’ajuster les graphismes à la volée afin d’améliorer les performances et l’apparence. Et attention, ne vous emballez pas trop vite, car le meilleur reste à venir ! Ce plugin est gratuit ! Oui, vous l’avez bien compris !

Baptisé LetMeReShade, ce plugin vous permettra également d’ajuster l’éclairage, les couleurs, le contraste et bien plus encore. Sachez qu’ils sont aussi très profitables pour les titres plus anciens.

Notons que ce plugin ne faisant pas encore partie de la liste officielle des plugins Deck Loader, il est toujours possible de l’installer manuellement via Github.

Le LetMeReShade contourne les processus d’installation des mods ReShade qui se révèlent souvent être compliqués. De plus, avec ce plugin, vous pouvez appliquer rapidement ces mods aux jeux.

D’ailleurs, dans la vidéo d’illustration, SnooOranges3876 a été aperçu en train de changer les shaders dans Cyberpunk 2077 et Heavy Rain, avec plusieurs autres titres dont Alan Wake et Monster Sanctuary comme options potentielles.

Pourquoi installer LetMeReShade sur Steam Deck ?

Quand on a demandé à SnooOranges3876 l’intérêt d’installer le plugin, il a déclaré : « ReShade améliore les visuels du jeu en ajoutant des effets de post-traitement tels que des couleurs, un contraste, une netteté, une occlusion ambiante et un éclairage global améliorés. Il permet une personnalisation en temps réel via une interface utilisateur superposée, permettant aux joueurs de modifier les paramètres ou d’utiliser les préréglages de la communauté. Bien qu’il soit principalement utilisé pour les mises à niveau visuelles, il peut également inclure des optimisations de performances, telles que la netteté adaptative. »

Une fois le plugin installé, les joueurs ont l’accès à une superposition dans le jeu. De plus, il est doté de différents paramètres qui peuvent être activés ou désactivés en quelques clics.

Bien que l’installation du plugin soit gratuite, sachez que cela peut entraîner une certaine baisse de performances avec cette option activée sur la majorité des jeux. Cependant, vous pouvez y remédier !

Selon la recommandation des utilisateurs du subreddit, vous pouvez choisir un jeu capable de tourner aisément à 60 images par seconde avec des paramètres élevés, puis de le limiter à 40 images par seconde après avoir activé le plugin.

Comment trouvez-vous ce plugin ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires !

