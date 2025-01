Le prix de Netflix explose à l’étranger ! Voici votre facture si la hausse arrive en France

Eh oui, tout roule pour Netflix ! Mais pour avancer, il a décidé de faire monter un peu ses tarifs dans certaines régions.

Netflix fait encore parler de lui, mais cette fois, pas pour de bonnes nouvelles. La firme fait trembler ses abonnés avec des augmentations de prix spectaculaires ! Aux États-Unis, ces hausses viennent alourdir les factures déjà conséquentes.

Et si elles débarquaient en France ? Ce scénario semble probable, et il inquiète. Alors, comment gérer cette nouvelle donne ?

Aux États-Unis, Netflix a décidé d’augmenter ses tarifs : une décision qui suscite de vives réactions. Par exemple, le forfait Standard avec publicités passe de 6,99 dollars à 7,99 dollars.

Ensuite, le forfait Standard sans publicités, populaire auprès des familles, coûte désormais 17,99 dollars, contre 15,49 dollars avant. Et que dire du forfait Premium, qui atteint un sommet à 24,99 dollars par mois !

Si ces prix arrivaient en France ? Le forfait Premium pourrait facilement atteindre 27,99 euros, un tarif qui fait grincer des dents. Cela dit, Netflix semble sûr de lui : les marchés financiers ont salué cette annonce.

En parallèle, les actions de Netflix ont bondi. Cela prouve que la plateforme sait convaincre ses investisseurs.

Toutefois, ces hausses interviennent après la répression sur le partage de mots de passe. Désormais, Netflix limite cette pratique, privant les utilisateurs d’une astuce économique bien connue.

Mais tout n’est pas perdu ! Il reste une méthode pour réduire ses coûts : le changement d’abonnement.

Netflix are RAISING PRICES in the US:



• With ads — $7.99 (+$1)

• Premium — $24.99 (+$2) pic.twitter.com/enzxIrzuKl