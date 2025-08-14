ChatGPT Go : un nouvel abonnement pas cher pour les petits budgets

Découvrez la puissance de ChatGPT à petit prix ! L’abonnement ChatGPT Go est là pour vous donner accès à des fonctionnalités incroyables sans vous ruiner. Et si on voyait ce qu’il a dans le ventre ?

Payer 20 dollars par mois pour ChatGPT pique un peu, n’est-ce pas ? Sur une année, ça fait 240 dollars. Une somme non négligeable. Et avouons-le, la version gratuite a ses limites. C’est là qu’OpenAI intervient avec ChatGPT Go, un abonnement fait pour ceux qui ont un budget serré. Mais que propose-t-il exactement ? Quel est son prix ? Je vous dis tout sur cette nouvelle formule dans les lignes qui suivent.

ChatGPT Go : l’abonnement malin qui coûte moins cher

Comme l’a rapporté Bleeping Computer ce 12 août 2025, OpenAI vient de lancer un nouvel abonnement baptisé ChatGPT Go. Il est moins cher que chatGPT Plus. Pour combien donc ? 399 roupies indiennes par mois, soit environ 3,90 euros selon le cours actuel.

Alors, qu’est-ce qu’on a pour ce prix mini ? Déjà, plus de liberté par rapport à la version gratuite. Vous pouvez envoyer davantage de requêtes. L’abonnement à ChatGPT Go vous permet aussi traiter plus de données et profiter d’un contexte plus long pour vos conversations.

En plus, il peut analyser des fichiers plus lourds et en plus grande quantité. Ce qui change la donne pour ceux qui travaillent sur des documents complexes. Et bonne nouvelle pour les créatifs. La génération d’images est largement meilleure que sur la version gratuite.

Bien sûr, ChatGPTGo reste en dessous de l’abonnement Plus. Certaines fonctions avancées restent limitées, comme l’analyse de données poussée ou la mémoire sur très long terme. Mais pour moins de 4 euros, on ne va pas chipoter.

Mais il y a un hic

Un abonnement moins cher que les autres versions de ChatGPT, ça donne envie, non ? L’idée est justement de rendre ce chatbot d’OpenAI plus accessible. Sauf qu’il y a un hic. ChatGPT GO n’est disponible que dans certains pays, notamment l’Inde.

La France ? Elle ne fait pas partie des pays concernés. Et pour l’instant, mystère total sur une éventuelle extension de l’offre ailleurs. Alors, pour l’instant, si vous voulez plus de fonctionnalités, il faut sortir les 20 dollars par mois pour le plan Plus.

Cela dit, OpenAI n’a pas complètement oublié ses abonnés Plus. Car Vous pouvez désormais revenir sur GPT-4o, cette version plus chaleureuse et appréciée de nombreux utilisateurs. Et cerise sur le gâteau, il est aussi possible d’accéder à GPT-5 Pro, même si c’est en quantité limitée.

Et visiblement, la guerre des abonnements low-cost ne fait que commencer. Selon Bleeping Computer, Google prépare lui aussi une formule similaire pour Gemini. Là encore, elle serait réservée à certains pays. Bref, pas sûr que notre portefeuille français en profite rapidement.

Et vous, vous en pensez quoi ? Ce nouvel abonnement ChatGPT Go vous tente ? Vous espérez qu’OpenAI l’étende à la France et ailleurs ? Dites-le en commentaire !

