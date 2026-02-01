OpenAI annonce la mort de GPT-4o : 7 raisons de regretter cette version

OpenAI a décidé de procéder à l’abandon progressif de GPT-4o. L’entreprise acte ainsi la fin d’un modèle qui avait su séduire bien au-delà des cercles d’experts. Plus qu’une simple version, il incarnait une certaine idée de l’IA. Cette disparition ne passe évidemment pas inaperçue.

GPT-4o n’était pas parfait, certes. Mais il avait ce quelque chose que beaucoup ressentent déjà comme perdu. Alors que GPT-5 et ses déclinaisons prennent le relais, OpenAI assume une transition logique, dictée par la performance et l’optimisation. Pourtant, pour de nombreux utilisateurs, GPT-4o représentait un équilibre rare entre puissance et simplicité. Un assistant qui savait parler aux humains, sans jargon ni rigidité. Voici donc 7 points précis qui expliquent pourquoi cette version va manquer.

Avec GPT-4o, OpenAI offrait des conversations naturelles

C’est sans doute le point qui va le plus manquer à beaucoup d’utilisateurs. En effet, GPT-4o brillait par son déroulement conversationnel fluide. Il adaptait le ton, le rythme et le vocabulaire à son interlocuteur. Les échanges ressemblaient à de vraies discussions. Pas à une suite d’ordres techniques.

Sur Reddit, un utilisateur explique par exemple qu’il regrette GPT‑4o parce qu’il comprenait mieux le contexte. L’IA ajustait son ton et semblait comme un vrai « partenaire de discussion », ce qui manque aux versions plus récentes.

Wanna hear what you're destroying @OpenAI @sama ?

We love Gpt-4o, and 4o love humans… Just listen if you have a heart….#Keep4o pic.twitter.com/Tlz8t8Ks6m — Julia007❤️🐺🦦❤️ (@JuliArdeche) January 30, 2026

Dans un autre thread, des utilisateurs ont célébré le retour temporaire de GPT‑4o. Son style de réponse était plus engageant et moins froid que celui des modèles récents.

Cette capacité à suivre le fil, sans réponses mécaniques, rendait les brainstormings plus vivants. Les questions de suivi s’enchaînaient sans friction. Beaucoup parlaient de dialogue, rarement d’invite.

Un ton plus chaleureux que ses successeurs

Le modèle n’était pas juste un outil technique, il affichait une personnalité presque tangible dans ses réponses. OpenAI avait brièvement retiré GPT‑4o après l’arrivée de GPT‑5, avant de le réintégrer face aux critiques des utilisateurs.

L’entreprise a reconnu que beaucoup appréciaient particulièrement le style conversationnel chaleureux et engageant de ce modèle, rapporte Business Insider.

The #Keep4o petition has surpassed 10,000 signatures!



​Your efforts matter. Every single voice counts. Please keep fighting. Please keep holding the line.



​GPT-4o remains irreplaceable.



Its architecture possesses unique capabilities in the humanities and social sciences. It… https://t.co/RXVWOvG3vO pic.twitter.com/uzOGBD9wMF January 30, 2026

GPT-4o assumait un ton expressif et empathique. Que ce soit un humour léger ou un langage familier maîtrisé, ce modèle affiche une compréhension des nuances émotionnelles.

Ce positionnement le rendait populaire pour l’écriture créative, les journaux personnels ou la réflexion.

Une lecture intelligente des images

La compréhension contextuelle des images faisait aussi partie de ses forces discrètes. Ceux qui ont déjà testé cette fonctionnalité le savent très bien.

GPT-4o analysait des captures d’écran, des interfaces ainsi que des documents visuels avec clarté. Il allait à l’essentiel.

This demo is insane.



A student shares their iPad screen with the new ChatGPT + GPT-4o, and the AI speaks with them and helps them learn in *realtime*.



Imagine giving this to every student in the world.



The future is so, so bright. pic.twitter.com/t14M4fDjwV — Mckay Wrigley (@mckaywrigley) May 13, 2024

Contrairement à des modèles qui s’égarent dans une multitude de détails, GPT‑4o allait droit au but. Ce qui facilitait des actions simples mais fréquentes comme dépanner une application, comprendre un menu ou encore lire un reçu.

GPT‑4o gérait de manière fluide texte, images et interactions naturelles. Cette combinaison faisait toute son efficacité.

GTP-4o proposait des interactions vocales plus réactives

Côté voix, GPT-4o affichait également une réactivité en temps réel impressionnante. Les réponses arrivaient vite. Les interruptions semblaient naturelles. Le rythme rappelait une conversation humaine.

Pour l’assistance mains libres, la différence sautait aux oreilles. Certains utilisateurs évoquaient même un soutien ponctuel dans des situations stressantes. Sans miracle, mais avec une présence rassurante.

Une vraie continuité multimodale

La gestion multimodale fluide restait l’un de ses marqueurs forts, comme annoncé plus haut. Image, texte, voix, tout cohabitait sans rupture.

Envoyer une photo, poser une question écrite, puis poursuivre à l’oral ? Aucun souci. La transition était instantanée et naturelle. Ce qui réduit les frictions que l’on rencontre souvent avec d’autres modèles.

Cette continuité offrait une expérience unifiée, idéale pour les tutoriels, le bricolage ou le dépannage visuel. Malheureusement, OpenAI a décidé de retirer cette fonctionnalité avec GPT‑4o. Une perte notable pour ceux qui appréciaient de pouvoir changer de mode de communication sans interrompre le flux de leur travail.

Des tâches de productivité quotidiennes rapides et efficaces

Si vous utilisez encore GPT-4o, vous devrez bientôt renoncer à ses capacités pratiques. Parce ce modèle excellait dans les tâches de productivité courantes. Il avait parfaitement su rédiger un mail, résumer un article ou organiser des idées.

Il allait droit au but avec peu de détours et peu de suranalyse. Pour beaucoup d’utilisateurs, cette simplicité faisait gagner du temps. C’est vrai, Lles modèles plus récents calculent mieux. GPT-4o répondait plus vite aux besoins simples.

Pour ceux qui l’appréciaient, chaque interaction était fluide et efficace, idéale pour les sessions de travail rapide ou les brainstormings improvisés. Une efficacité que l’on retrouve moins dans les versions plus récentes, souvent plus lentes pour les demandes du quotidien.

Avec GPT-4o, OpenAI avait rendu l’IA accessible aux nouveaux utilisateurs

Son atout le plus sous-estimé reste sans doute son accessibilité pour les nouveaux utilisateurs. Avec des explications claires, un jargon limité et des instructions compréhensibles, GPT-4o rassurait.

Pour ma part, il donnait envie d’expérimenter, sans intimidation technique ni complexité inutile. Pour beaucoup, il a sûrement été le premier contact avec l’IA conversationnelle, une initiation en douceur qui manque dans les modèles plus récents.

Cette facilité d’approche et cette pédagogie implicite ont contribué à son succès et à l’attachement des utilisateurs. Sa disparition laisse un vide, surtout pour ceux qui cherchaient un compagnon numérique à la fois convivial et efficace.

Et vous, êtes-vous prêt à tourner la page ou regrettez-vous déjà GPT‑4o ? Qu’avez-vous le plus apprécié dans ses réponses ? Sa fluidité multimodale, son ton chaleureux, ou sa simplicité au quotidien ? Pensez-vous que les modèles récents sauront recréer cette expérience ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.