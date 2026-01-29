GPT-5.2 écrit comme un pied : OpenAI reconnaît son échec sur ChatGPT

Chez OpenAI, chaque mise à jour de ChatGPT est attendue comme un petit événement. Mais très vite, les réseaux et les forums se sont remplis de critiques sur la qualité des réponses de GPT-5.2. Ainsi, OpenAI à reconnu publiquement un échec rare pour le géant de l’IA.

La sortie de GPT-5.2 n’est pas passée inaperçue. Toutefois, les utilisateurs ont vite pointé une dégradation du style d’écriture du chatbot, pourtant au cœur de son succès. Face à ce malaise qui grandit de jour en jour, Sam Altman a pris la parole pour expliquer les choix techniques derrière cette mise à jour. Le patron de l’entreprise a révélé au passage les limites et les arbitrages qui façonnent l’évolution de ChatGPT.

Une mise à jour qui a mis les utilisateurs en colère

Les utilisateurs de ChatGPT ont l’habitude de signaler les bugs ou les régressions, mais rarement avec une telle unanimité. Après le lancement de la version 5.2, beaucoup ont dénoncé une dégradation de la qualité rédactionnelle. Certains parlaient même de contenu ingérable, trop dense, mal structuré ou peu naturel.

Tomorrow we’re hosting a town hall for AI builders at OpenAI. We want feedback as we start building a new generation of tools.



This is an experiment and a first pass at a new format — we’ll livestream the discussion on YouTube at 4 pm PT.



Reply here with questions and we’ll… — Sam Altman (@sama) January 25, 2026

Ce mécontentement est rapidement remonté jusqu’à la direction d’OpenAI. Lors d’une réunion publique avec des développeurs, organisée en début de semaine, Sam Altman a été directement interrogé sur ces retours négatifs.

La question portait sur la capacité de ChatGPT 5.2 à produire des textes lisibles et agréables. C’est un point central pour un outil que des millions de personnes utilisent quotidiennement.

Mais devant ces critiques, Sam Altman n’a pas cherché à minimiser la situation. Sa réponse a été étonnamment franche. Il a reconnu que cette mise à jour n’avait pas tenu ses promesses sur le plan de l’écriture.

Sam Altman admet l’erreur et explique les choix d’OpenAI

« Je pense que nous avons tout simplement foiré ça ». La déclaration de Sam Altman a marqué les esprits par sa simplicité et sa brutalité. Le dirigeant d’OpenAI a reconnu que ChatGPT 5.2 était moins performant en écriture que certaines versions précédentes, notamment GPT-4.5.

Selon lui, ce recul n’est pas un accident, mais le résultat d’un choix stratégique. OpenAI aurait décidé de concentrer ses ressources sur les capacités dites “intellectuelles” du modèle. Notamment, le raisonnement, la programmation, l’ingénierie et l’usage avancé des outils.

Sam Altman affirme que les ressources ne sont pas infinies, et améliorer un aspect du modèle signifie parfois en négliger un autre. Dans le cas de GPT-5.2, l’écriture a été sacrifiée au profit de performances plus techniques.

Cette explication éclaire la manière dont OpenAI développe ses modèles. Chaque version est le fruit d’arbitrages, parfois invisibles pour le grand public. Mais dont l’impact se fait immédiatement sentir dans l’expérience utilisateur.

GPT 5.2 est un modèle plus intelligent, mais moins agréable à lire

Je me souviens qu’à l’époque, OpenAI mettait en avant un chatbot plus naturel, plus fluide dans ses échanges, presque conversationnel. Avec la version 5.2, ils ont donc mis l’accent sur le codage, la création de documents complexes et l’utilisation avancée des outils intégrés.

Alors que lors de tests comparatifs face à d’autres IA, ChatGPT 5.2 s’est montré très performant sur de nombreux critères techniques. Mais pour une partie des utilisateurs, cela ne compense pas la perte de confort de lecture et de naturel dans les réponses.

Ce décalage rappelle ainsi une tendance récurrente chez OpenAI. L’entreprise alterne les priorités selon les versions. Parfois l’interaction humaine est au centre, parfois ce sont les performances brutes. Avec ChatGPT 5.2, ce sont les échanges personnels qui ont fait les frais de cette stratégie.

La bonne nouvelle, c’est qu’OpenAI a entendu le message. En reconnaissant publiquement le problème, l’entreprise laisse entendre que des ajustements sont à venir. Les prochaines versions de GPT-5.x devraient corriger le tir et proposer une écriture plus fluide. Et cela, sans renoncer aux avancées techniques.

J’espère juste qu’OpenAI parviendra à réconcilier intelligence et lisibilité. C’est un équilibre délicat, certes, mais c’est indispensable pour un outil devenu central dans le quotidien numérique.

