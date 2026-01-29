18 milliards de dollars en 2026 : Anthropic explose ses prévisions de revenus

Anthropic revoit nettement à la hausse d’environ 20 % ses prévisions de revenus pour 2026. Cependant, selon le rapport de The Information, repousse l’échéance de sa rentabilité en flux de trésorerie. Explications.

En décembre, l’entreprise tablait déjà sur 18 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour cette année. En hausse de 20 % donc, par rapport à l’été. Pour 2027, ses projections atteignent 55 milliards de dollars.

Dans son scénario le plus optimiste, Anthropic vise 148 milliards de dollars en 2029, environ 3 milliards de plus qu’OpenAI sur la même période.

Quel est le secret d’Anthropic ?

Cette progression rapide s’explique en grande partie par la vente d’accès à ses modèles d’IA via des API destinées aux entreprises. Anthropic s’est imposée sur les usages liés au codage, notamment grâce à son agent Claude Code.

À lui seul, cet outil aurait généré plus d’un milliard de dollars de revenus annualisés en novembre. Mais cette croissance a un prix. Anthropic repousse l’objectif d’un flux de trésorerie positif à 2028, soit un an plus tard que prévu.

L’entreprise espère alors dégager 2,2 milliards de dollars de trésorerie. La hausse des coûts de formation et d’exploitation de ses modèles explique ce décalage. Cette année, 12 milliards de dollars seront consacrés à l’entraînement des modèles, et 7 milliards à leur fonctionnement.

Anthropic attire pourtant toujours un vif intérêt des investisseurs. Elle vient par exemple de lever plus de 10 milliards de dollars, avec une valorisation pré-money de 350 milliards.

Le tour de table a été mené par le fonds singapourien GIC et Coatue Management. Nvidia et Microsoft se sont aussi engagés, avec respectivement 10 et 5 milliards de dollars investis.

Cet engouement pourrait soutenir sa croissance à court terme. L’entreprise doit toutefois trouver le bon équilibre entre expansion rapide et solidité financière, surtout en vue d’une éventuelle introduction en Bourse.

Une tendance générale

Le cas d’Anthropic est loin d’être isolé. Au fait, dans l’industrie de l’IA générative, c’est à croire que la croissance passe avant la rentabilité. Y compris chez les acteurs les plus avancés.

OpenAI, par exemple, a vu son chiffre d’affaires brut dépasser les 12 milliards de dollars en 2025. Ce, grâce à une adoption massive de ChatGPT et de ses services API. Toutefois ses coûts d’exploitation restent astronomiques.

Notamment à cause des dépenses liées à l’infrastructure cloud et à l’inférence des modèles. Ces opérations lourdes en calcul qui transforment les demandes des utilisateurs en réponses utiles. Cela pousse l’entreprise à accepter des pertes importantes pour maintenir sa position dominante.

Chez Meta, la stratégie est similaire selon le Financial Times. Malgré des revenus record, l’entreprise a augmenté massivement ses investissements en IA. Et les dépenses en capital prévues pour 2026 sont bien plus élevées qu’en 2025. Ce qui pèse sur ses marges même si les résultats restent solides.

Alors, oui, cet environnement montre une tendance générale. Pour rester dans la course, les acteurs du secteur acceptent des pertes à court terme, pariant sur une domination future.

Ce que l’avenir réserve à Anthropic

Pour Anthropic, les chiffres vertigineux ne sont pas seulement un indicateur de succès, ils traduisent une contrainte stratégique. L’entreprise doit maintenir une expansion rapide pour rester crédible auprès des investisseurs et préparer une éventuelle entrée en Bourse.

Selon PitchBook, les investisseurs en capital-risque valorisent désormais les startups d’IA principalement sur la taille et la croissance du chiffre d’affaires annualisé. Plutôt que sur la rentabilité immédiate. Cela crée un impératif de performance continue pour Anthropic, sous peine de voir sa valorisation stagner ou décliner.

Le risque pour l’entreprise est double. Elle doit à la fois scaler ses modèles rapidement, en augmentant les revenus issus de Claude Code et des API. Mais aussi contrôler les coûts colossaux de formation et d’exploitation, évalués cette année à près de 19 milliards de dollars combinés.

Pour les investisseurs, cela signifie que leur retour sur investissement dépend largement de la capacité d’Anthropic à maintenir une trajectoire de croissance impressionnante jusqu’à l’IPO.

