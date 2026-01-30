Des hordes d’IA vont envahir les réseaux et vous imiter : alerte des chercheurs

Des chercheurs en IA lancent une alerte sérieuse. Apparemment, des hordes d’IA qui imiteraient parfaitement les internautes pourraient bientôt submerger les réseaux sociaux. Derrière des profils en apparence ordinaires, ces agents artificiels pourraient influencer les opinions, harceler des voix dissidentes et façonner de faux mouvements collectifs.

Les réseaux sociaux reposent sur un fragile équilibre entre expression individuelle et dynamique de groupe. Or, cet équilibre est menacé. Une alerte, publiée le 22 janvier dans la revue Science parle ainsi d’une horde d’IA qui s’apprête à envahir les plateformes.

Plusieurs experts expliquent que ces agents IA coordonnés seront capables de donner l’illusion d’un mouvement populaire authentique. Ils se comporteront comme de vrais humains, copieront nos réactions, nos opinions et nos habitudes, au point de devenir indiscernables de véritables internautes

Des hordes d’IA conçues pour vous ressembler

Contrairement aux bots classiques, faciles à repérer car répétitifs et maladroits, les hordes d’IA de nouvelle génération reposent sur de grands modèles de langage. Ce sont les mêmes technologies que celles utilisées par les chatbots modernes. Grâce à elles, chaque agent peut adopter une personnalité cohérente. Ils pourront conserver une mémoire, et s’adapter aux codes de la communauté qu’il infiltre.

L’objectif ici est d’imiter le comportement humain le plus crédible possible. Opinions nuancées, réponses contextualisées, participation régulière aux discussions… tout est pensé pour éviter les soupçons.

Selon Jonas Kunst, professeur de communication en Norvège et co-auteur de l’article, ces hordes d’IA fonctionnent presque comme un organisme vivant, qui peut apprendre, se coordonner et s’améliorer avec le temps.

Le danger vient aussi de notre propre psychologie. Les humains ont tendance à suivre l’opinion majoritaire. Lorsqu’un grand nombre de comptes semblent défendre la même idée, beaucoup y voient un signal de crédibilité. Toutefois, une horde d’IA pourrait entièrement fabriquer cette majorité. Et cela en agissant pour le compte d’un État, d’un groupe politique ou d’intérêts économiques inconnus.

Harcèlement, manipulation et illusion du consensus

Les chercheurs avertissent également sur le harcèlement ciblé. Une horde d’IA peut facilement simuler une foule en colère et s’acharner sur une personne qui exprime une opinion divergente. Sous la pression constante de dizaines ou de centaines de comptes, la cible peut finir par se taire ou quitter la plateforme.

Nous voyons tous que des contenus automatisés saturent les réseaux sociaux. Aujourd’hui, des bots génèrent plus de la moitié du trafic web. La différence, c’est que les hordes d’IA sont beaucoup plus subtiles et efficaces.

Les bots traditionnels, eux, ont besoin d’un grand nombre de comptes et d’une supervision humaine. Mais quelques agents IA bien entraînés peuvent suffire à influencer une communauté entière. Cette menace est loin d’être théorique.

Je me souviens que l’an dernier, Reddit a menacé de poursuites des chercheurs ayant utilisé des chatbots IA pour influencer les opinions de millions d’utilisateurs sur le forum r/changemyview. Par conséquent, les réponses générées par l’IA se sont révélées trois à six fois plus persuasives que celles des humains.

Un péril direct pour la démocratie en ligne

Par ailleurs, les chercheurs estiment que des failles déjà bien connues aggravent l’arrivée de ces hordes d’IA. Notamment, la polarisation extrême, la perte du débat rationnel et l’absence de réalité partagée. Dans un tel environnement, des agents capables de poster jour et nuit disposent d’un avantage écrasant. Leur persévérance devient une arme à part entière dans ce que les experts appellent la “guerre cognitive”.

Les plateformes pourraient réagir en renforçant l’authentification des comptes, afin de s’assurer qu’ils appartiennent à de vrais utilisateurs. Mais cette solution pose problème, comme dans les pays où l’anonymat protège la dissidence politique. Sans compter que le piratage ou l’achat de comptes légitimes complique encore la situation.

Parmi les pistes avancées figurent aussi l’analyse du trafic en temps réel pour détecter des anomalies. Et aussi la création d’un observatoire dédié à l’influence de l’IA, réunissant chercheurs, ONG et institutions. Ils veulent donc anticiper l’arrivée de ces hordes d’IA avant qu’elles n’impactent des élections ou des événements importants.

Pour Jonas Kunst, les chercheurs sont presque certains que cette évolution arrive. Et si rien n’est fait, les conséquences pourraient être disproportionnées. Avec l’avancée de la technologie, les hordes d’IA ne se contenteront pas d’envahir les réseaux sociaux, elles pourraient bien finir par parler à votre place, avec votre voix.

