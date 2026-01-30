Google Genie 3 : l’IA qui transforme vos prompts en mondes virtuels

Écrire une phrase. Appuyer sur entrée. Avancer avec ZQSD dans un monde qui n’existait pas trente secondes plus tôt. Avec Genie 3, Google ne se contente plus de générer des images ou des vidéos : il tente quelque chose de plus ambitieux, presque troublant : donner l’illusion qu’un texte peut devenir un espace.

Créer des mondes par le langage est une obsession ancienne de la tech. Des premiers jeux textuels aux promesses de la réalité virtuelle, l’idée est toujours la même : remplacer les outils complexes par des mots.

Pendant longtemps, les IA génératives ont échoué sur un point clé : la continuité. Elles savaient produire une image, parfois une courte vidéo, mais pas un environnement cohérent dans lequel on puisse se déplacer sans que tout se dissolve aussitôt.

Les world models sont nés de cette frustration. Leur objectif n’est pas de modéliser le monde avec précision, mais de simuler une réalité suffisamment crédible pour que l’humain accepte d’y évoluer. Genie 3 s’inscrit exactement dans cette lignée, avec une ambition simple à formuler et difficile à tenir : faire croire à un monde qui dure.

Genie 3, la mémoire comme point de bascule

La vraie rupture de Genie 3 n’est ni visuelle ni spectaculaire. Elle tient à un détail fondamental : la mémoire.

Là où les précédents modèles perdaient le fil en quelques secondes, Genie 3 parvient à conserver une cohérence spatiale et visuelle pendant plusieurs minutes. Les éléments déjà vus restent en place, les structures persistent, les chemins explorés ne disparaissent pas immédiatement.

À l’échelle humaine, quelques minutes paraissent dérisoires. À l’échelle des IA génératives, c’est un saut qualitatif majeur. Pour la première fois, l’utilisateur n’a plus l’impression de traverser une suite d’hallucinations, mais un espace qui se souvient vaguement de lui.

Un monde virtuel, vraiment ? Pas tout à fait

Il faut dissiper un malentendu : Genie 3 ne crée pas de véritables mondes 3D. Il génère une vidéo qui réagit aux entrées clavier.

Le déplacement n’est pas calculé dans un espace géométrique classique, mais anticipé image par image par le modèle. L’illusion fonctionne pourtant étonnamment bien. Le cerveau accepte le contrat : j’avance, le monde se déroule.

Cette approche explique à la fois la magie et les limites du système. L’interaction paraît fluide, mais elle reste dépendante du temps de génération. On explore moins un monde qu’une projection dynamique, suffisamment cohérente pour donner envie d’y croire.

Du prompt au décor, la naissance d’un monde

Le processus imaginé par Google porte un nom révélateur : le world sketching. Tout commence par une image fixe générée à partir du prompt, que l’utilisateur peut ajuster avant de lancer l’exploration. Cette image sert de graine visuelle. À partir d’elle, Genie 3 extrapole un environnement entier.

Ce moment est crucial. On ne décrit pas seulement un décor, on en fixe les lois implicites. Une phrase trop vague donne un monde instable. Une description précise ancre l’univers. Écrire devient déjà une forme de level design.

Une liberté très surveillée, et strictement chronométrée

L’expérience reste volontairement contenue. Les mondes sont explorables pendant soixante secondes, en 720p, à environ 24 images par seconde. Un léger décalage se fait sentir entre l’action et la réaction du monde, rappelant que tout est généré à la volée.

Ces contraintes ne sont pas anecdotiques. Elles rappellent que Genie 3 est encore un prototype de recherche, pas un moteur de jeu prêt à l’emploi. On ne s’y installe pas. On y fait une incursion, presque un repérage.

Quand l’IA s’approche trop près du jeu vidéo

Lors des premiers tests, certains prompts permettaient de recréer des univers étrangement familiers. Des plateformes colorées, des héros moustachus, des aventures évoquant sans détour des licences bien connues. Puis les verrous sont tombés. Les références trop explicites ont été bloquées, au nom des intérêts des ayants droit.

Ce recul en dit long sur l’équilibre fragile entre créativité générative et propriété intellectuelle. Genie 3 montre à quel point il devient facile de réinventer des mondes existants, et à quel point cette facilité pose problème.

Un accès réservé à ceux qui peuvent payer le futur

Pour l’instant, Genie 3 n’est accessible que via Project Genie, une web app dédiée, et uniquement avec l’abonnement AI Ultra à 250 dollars par mois. Un tarif dissuasif, mais cohérent avec le coût colossal de la génération vidéo interactive.

Ce choix n’est pas neutre. Google filtre autant les usages que les utilisateurs. Genie 3 n’est pas encore un outil populaire, c’est un laboratoire ouvert à une minorité prête à financer l’expérimentation.

Ce que Genie 3 annonce, au-delà de l’effet waouh

Genie 3 n’est ni un jeu, ni une plateforme de création finalisée. C’est un signal. Il suggère un futur où le langage devient une interface spatiale, où l’on explore des idées comme des lieux, où la simulation précède la construction réelle.

Formation, prototypage, narration interactive, conception d’univers ludiques : les usages potentiels dépassent largement le cadre du divertissement. Pour l’instant, tout tient dans une minute d’exploration. Mais cette minute suffit à faire comprendre une chose : le texte n’est plus seulement lu. Il est habité.

Project Genie is a prototype web app powered by Genie 3, Nano Banana Pro + Gemini that lets you create your own interactive worlds. I’ve been playing around with it a bit and it’s…out of this world:)



Rolling out now for US Ultra subscribers. pic.twitter.com/rNDXn3VUF6 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 29, 2026

