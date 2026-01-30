Nano Banana : l’IA générative d’images de Google débarque sur Chrome

Google intègre enfin Nano Banana directement dans Chrome. Le générateur d’images par IA s’invite au cœur du navigateur et permet de créer ou modifier des visuels sans quitter la page en cours.

Avec Nano Banana, Google fait entrer la génération d’images par IA directement dans Chrome. Plus besoin d’ouvrir un nouvel onglet ou de passer par une application dédiée. Tout se fait depuis le navigateur, via l’interface Gemini. Cette intégration simplifie la création visuelle et confirme la volonté de Google de transformer Chrome en un outil de production, et plus seulement de consultation.

Nano Banana arrive dans Chrome et change la création d’images

Déjà lancé avec succès dans l’application Gemini, Nano Banana fait désormais son entrée directe dans Chrome. Ce générateur d’images par IA devient accessible depuis n’importe quel onglet, sans ouvrir de nouvelle page. Un prompt, une idée, et l’image est générée instantanément, directement depuis la barre latérale du navigateur.

Nous savons tous à quel point Nano Banana est simple à utiliser. Vous n’avez plus besoin de télécharger une image pour la modifier ou de passer par une interface externe. Tout se fait sur place. L’utilisateur peut créer une image originale ou retoucher un visuel existant sans interrompre sa navigation dans Chrome. C’est un gain de temps évident, notamment pour les créateurs de contenu et les professionnels du web.

Cette intégration directe montre la stratégie de Google de faire de Chrome un espace de travail intelligent, capable de produire du contenu et pas seulement de l’afficher.

Gemini s’installe dans Chrome avec une barre latérale intelligente

Nano Banana sur Chrome fait partie de la grande mise à jour avec l’arrivée de la barre latérale dédiée à Gemini. Accessible aux utilisateurs de l’assistant dans le navigateur, elle permet de dialoguer avec l’IA sans quitter la page en cours. La conversation peut même se poursuivre entre plusieurs onglets, une fonctionnalité particulièrement utile pour les adeptes du multitâche.

Google explique que ses testeurs ont utilisé cette barre latérale pour comparer des produits ouverts sur différents sites, résumer des avis clients ou encore organiser leur emploi du temps. Chrome commence ainsi à comprendre le contexte de navigation et à y répondre de manière pertinente.

Gemini pour Chrome prend aussi en charge les Applications connectées de Google. L’assistant IA peut aller chercher des informations dans Gmail ou Google Agenda sans que l’utilisateur ait à préciser où chercher. Lors d’une démonstration, Gemini a retrouvé des dates de vacances directement dans une boîte mail, sans instruction supplémentaire.

Dans les mois à venir, Google prévoit également d’intégrer Personal Intelligence à Chrome. Cette fonctionnalité permettra donc à Gemini de se souvenir des conversations passées afin d’offrir une expérience plus personnalisée. Google promet un navigateur capable de fournir une assistance proactive et contextuelle.

Par ailleurs, une fonction de navigation automatique est actuellement en phase d’essai. Gemini peut ainsi effectuer des tâches comme retrouver un ancien achat et le recommander, étape par étape, en demandant l’autorisation avant chaque action sensible. Pour l’instant réservée aux abonnés Google AI Pro et Ultra aux États-Unis, cette fonctionnalité donne un aperçu de l’avenir de Chrome. Un navigateur intelligent qui agit pour vous, sans jamais vous faire perdre le contrôle.

