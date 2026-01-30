Vidéo : que pensez-vous du tout premier bâtiment créé par une IA ?

Ai‑Da dépasse les toiles et les portraits vendus chez Sotheby’s. Elle dévoile aussi Space Pod, un bâtiment conçu par une IA humanoïde.

Voilà encore que la technologie nous a bluffé. Un robot humanoïde boosté à l’IA a imaginé un bâtiment. Il ne s’agit pas d’un simple schéma sur un PowerPoint, mais d’un concept architectural concret, présenté au Utzon Center d’Aalborg au Danemark. Sur la vidéo de présentation, on découvre une structure qui évoque autant l’habitat spatial que des idées sorties d’un film de science‑fiction. Le Space Pod fait parler.

Construire un bâtiment ? L’IA relève le défi

Depuis sa construction en 2019, Ai-Da n’a cessé de surprendre. Ce n’est ni un logiciel ni un script Python sophistiqué. C’est un robot humanoïd programmé pour créer.

Ai-Da avait déjà fait sensation en exposant ses peintures dans des lieux emblématiques, du Victoria and Albert Museum à la Grande Pyramide de Gizeh. En 2024, son portrait d’Alan Turing vendu chez Sotheby’s a marqué l’histoire.

Il s’agit de la première œuvre d’art représentant un robot humanoïde vendue aux enchères. Aujourd’hui, elle s’attaque à l’architecture, comme le rapporte Arnet News. L’idée est de concevoir un bâtiment grâce à l’IA générative.

Le processus est fascinant. Ai-Da utilise sa vision par caméra, un bras robotisé et des systèmes créatifs pilotés par l’IA.

Le résultat se traduit par des croquis au stylo, des peintures robotisées et des rendus numériques qui explorent chaque espace, intérieur et extérieur. La conception semble compacte, mais bien pensée, avec deux espaces de vie.

A cela s’ajoutent un escalier en colimaçon et un petit local technique pouvant servir de kitchenette ou de salle de bains. Une capsule intégrée suggère même un espace de repos pour le robot.

C’est de l’art

Il paraît impensable que l’IA soit capable de réaliser une telle création. Le bâtiment créé par l’IA, souvent critiquée pour son manque d’originalité, bouscule les idées reçues.

Le Space Pod ne se limite pas à un projet artistique. Il propose un habitat modulaire capable de s’adapter aux occupants. C’est-à-dire s’ajuster à ceux qui y vivent.

Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo ci-dessus, la capsule s’inspire du design spatial des années 50-60, avec ses formes arrondies et ses grandes ouvertures. Elle pourrait aussi se connecter à d’autres modules via des couloirs, imaginant des habitats collectifs ou même extraterrestres.

Mars, la Lune, pourquoi pas ? L’IA pousse l’idée d’un bâtiment flexible, cohabité par humains et robots, rapporteInteresting Engineering. Celui capable de résister à des conditions extrêmes.

Le projet explore aussi des thèmes sociétaux comme la cohabitation, l’isolation et le partage de l’espace. L’IA propose une vision où la créativité n’est plus seulement humaine. Les rendus numériques montrent des intérieurs minimalistes, incurvés, où chaque centimètre est réfléchi. Même la petite capsule pour robot suggère un souci du détail inédit pour ce type de concept.

Une créativité autonome mais collaborative

Ai-Da fonctionne comme un studio-maison virtuel. Les idées naissent en numérique puis se traduisent en croquis et peintures physiques. Le robot collabore avec des humains mais agit avec une autonomie grandissante.

Les œuvres vont de visuels spontanés à des représentations précises. Ce qui affiche chaque aspect du bâtiment. L’exposition interroge la créativité, la paternité artistique et l’identité de l’IA comme artiste.

L’événement n’est pas qu’un simple exploit technique. Il ouvre un dialogue sur l’architecture de demain. Même si l’adoption de l’IA en architecture reste limitée, ce projet montre que les robots humanoïdes peuvent imaginer et concevoir des espaces habités.

L’exposition se poursuit jusqu’en octobre 2026, avec d’autres présentations prévues dans l’année. Une preuve que l’IA ne se limite plus aux écrans ou aux toiles.

Space pod reste visible jusqu’en octobre 2026, et elle ne manque pas de faire débat. D’un côté, il y a ceux qui saluent l’audace. Une IA qui imagine des espaces de vie, ça ouvre des portes. De l’autre, des voix plus critiques rappellent que l’architecture ne se résume pas à de beaux rendus. La prise en compte du climat, du confort, de la sécurité structurelle et des codes de construction ne se gère pas avec une seule IA.

Space Pod attire l’attention, suscite des vidéos virales et alimente des discussions. Est‑ce un aperçu du futur de l’habitat ? Ou juste une jolie curiosité technologie ? La question est posée. Et vous, qu’en pensez‑vous ?

