Figure dévoile Helix 2 : la conscience collective des robots humanoïdes

Pendant longtemps, les robots humanoïdes ont avancé en pièces détachées. Ils voyaient d’un côté, marchaient de l’autre, saisissaient quand tout se passait exactement comme prévu. Avec Helix 2, Figure affirme avoir franchi un cap différent: réunir perception, équilibre et mouvement dans un même cerveau.

La limite des humanoïdes n’a jamais vraiment été mécanique. Les moteurs sont précis, les capteurs toujours plus nombreux, les articulations solides. Le blocage se situe dans l’architecture logicielle.

Pendant des années, la robotique a fonctionné par silos. La vision analyse, le contrôleur moteur exécute, le module d’équilibre corrige après coup. Cette segmentation fonctionne en laboratoire, beaucoup moins dans un environnement réel, imparfait et changeant.

Dès que le décor se dérègle, que l’objet n’est pas exactement à l’endroit prévu ou que le sol n’est pas parfaitement plat, la machine hésite. Elle ne comprend pas la situation dans son ensemble. Elle applique des règles locales à un problème global, et finit par trébucher, au sens propre comme au figuré.

Helix 2, un cerveau unique au lieu d’un empilement de modules

Helix 2 part d’un principe radical pour la robotique humanoïde : arrêter de séparer perception et action. Vision, toucher, équilibre, locomotion et manipulation sont intégrés dans un seul réseau neuronal. Le robot ne reçoit plus une suite d’ordres abstraits. Il agit directement à partir de données brutes issues de ses capteurs.

Attraper un objet n’est plus une tâche indépendante. Cela modifie la posture, influence l’équilibre, ajuste la position des pieds, contraint la trajectoire du bras. Helix 2 apprend ces interactions comme un tout. Il ne corrige pas après coup, il anticipe en continu. La différence n’est pas spectaculaire à l’œil nu, mais elle est décisive dans la manière dont le robot se comporte.

Une démonstration banale, donc révélatrice

Pour illustrer Helix 2, Figure n’a pas choisi une scène spectaculaire. Pas de démonstration de force ni d’acrobaties inutiles. Juste une cuisine. Pendant quatre minutes, le robot marche, ouvre un lave-vaisselle, saisit des assiettes, les transporte, les range, puis recommence, sans intervention humaine ni scénario préprogrammé.

Ce qui frappe, ce n’est pas la complexité des gestes, mais leur continuité. Il n’y a pas de rupture visible entre les actions. Pas de pause où la machine semble recalculer son plan. L’ensemble s’enchaîne comme un flux unique. Cette capacité à maintenir un comportement cohérent dans la durée est précisément ce qui manquait aux humanoïdes jusqu’ici.

Quand le corps nourrit enfin l’intelligence

For the past year, my team has been searching for a single model capable of whole-body autonomy in real homes.



Last week we had a breakthrough.



𝗣𝗿𝗼𝘂𝗱 𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 𝗛𝗲𝗹𝗶𝘅 𝟬𝟮 🧬

(1x speed, no teleop)pic.twitter.com/agMCiXnMPZ — Corey Lynch (@coreylynch) January 27, 2026

Helix 2 n’aurait aucun sens sans un corps capable de fournir des informations riches et fiables. Figure 03 intègre davantage de capteurs tactiles et des caméras directement placées dans les paumes. Le toucher n’est plus une donnée secondaire. Il devient central pour ajuster une prise, sentir un glissement ou doser une pression.

Des gestes que l’on considère comme triviaux, dévisser un bouchon, attraper un petit objet dans un environnement encombré, sont en réalité redoutables pour un robot. Helix 2 ne les résout pas par des règles spécifiques, mais par une compréhension globale de la situation, où le contact physique fait partie intégrante de la décision.

Une intelligence qui apprend le monde comme un tout

Figure évite soigneusement le vocabulaire de la conscience, mais l’idée sous-jacente est difficile à ignorer. Helix 2 apprend à percevoir, se déplacer et manipuler simultanément. Il ne découpe plus le monde en problèmes indépendants. Il apprend des situations complètes, avec leurs contraintes, leurs imprévus et leurs compromis.

Ce choix est crucial pour les environnements non structurés, ceux où rien n’est parfaitement à sa place et où les conditions changent en permanence. C’est là que les robots cessent d’être des machines de démonstration pour devenir des acteurs crédibles du monde réel.

Helix, le vrai produit derrière le robot

Un détail en dit long sur la stratégie de Figure. Helix 2 est présenté comme une entité distincte du robot lui-même. Le message est clair. Le cœur du projet n’est pas le corps, mais le cerveau. Figure construit une intelligence générique, destinée à évoluer, à se décliner et à s’incarner dans différentes plateformes.

Derrière Helix se dessine l’idée d’une base commune, une intelligence partagée, capable de progresser collectivement et d’équiper plusieurs générations de machines. Une forme de conscience collective logicielle, non pas au sens philosophique, mais comme socle commun d’apprentissage et d’adaptation.

Ce que Helix 2 change vraiment

Helix 2 ne rend pas les robots conscients, ni autonomes au sens fort. Mais il marque peut-être la fin d’une époque où l’intelligence des humanoïdes était morcelée, rigide et prévisible. En réunifiant perception et action, Figure fait un pas décisif vers des robots moins démonstratifs, mais plus crédibles, capables de cohabiter avec le désordre du réel.

La question n’est plus seulement de savoir ce que ces robots peuvent faire. Elle devient plus inconfortable. Lorsqu’ils sauront agir comme des entités continues, capables d’enchaîner des décisions sans rupture, sommes-nous prêts à les accepter dans nos espaces les plus ordinaires ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel est votre avis sur la robotique humanoïde ? Pensez-vous que cette technologie va se démocratiser ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.