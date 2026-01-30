Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 : le prix s’effondre de -53 % chez AliExpress !

La montre connectée la plus puissante de Samsung profite d’une remise historique actuellement chez AliExpress. C’est l’occasion idéale de s’offrir le fleuron de la tech coréenne à moins de la moitié de son prix habituel.

Samsung crée la surprise avec une offre qui bouscule le marché de la montre connectée. Autrefois destinée aux gros budgets, la Galaxy Watch Ultra 2025 s’ouvre désormais à un plus large public. Elle permet ainsi de s’offrir le sommet de la technologie sans pour autant compromettre ses économies. Une aubaine rare qui ne devrait pas durer.

L’aventure et la santé sans compromis au poignet

Taillée pour les tempéraments actifs, la Galaxy Watch Ultra s’impose comme un outil indispensable de survie et de performance. Bien plus qu’un accessoire, elle devient le partenaire idéal pour repousser vos limites au quotidien. Son boîtier en titane de grade 4 encaisse les chocs sans broncher. Par ailleurs, sa certification 10 ATM vous permet de plonger jusqu’à 100 mètres de profondeur. Que vous soyez en train de gravir un sommet par -20°C ou de courir sous une chaleur caniculaire, elle reste imperturbable.

À l’usage, c’est un pur bonheur de fluidité. Son écran Super AMOLED, dont la luminosité grimpe à 3 000 nits, reste parfaitement lisible même sous un soleil de plomb. Plus besoin de sortir votre téléphone pour payer votre café ou répondre à un SMS : avec la connectivité 4G LTE et le NFC, votre poignet devient totalement autonome. Côté autonomie, elle assure jusqu’à 100 heures en mode économie, de quoi partir en week-end l’esprit léger, sans emporter de chargeur.

Une réduction impressionnante : la Watch Ultra tombe à 328 €

Le constat est simple : avec le code FSFR25 (ou FRFS25), le prix de la Galaxy Watch Ultra 2025 chute à 328 € au lieu de 699 €. Cette remise de 53 % est l’une des plus agressives constatée depuis le lancement du produit. À titre de comparaison, ce tarif la place au niveau des modèles d’entrée de gamme de la concurrence, alors qu’elle offre des prestations nettement supérieures, notamment grâce à son GPS double fréquence ultra-précis.

Achetez en toute sérénité

Faire une telle affaire sur AliExpress est aujourd’hui sans risque : le produit est expédié gratuitement depuis la France, avec la TVA déjà incluse. Vous bénéficiez de la garantie constructeur de 2 ans, exactement comme si vous l’aviez achetée sur le store officiel. Le marchand propose même un paiement en 4 fois sans frais via PayPal (soit environ 82 € par mois) et un droit de retour de 15 jours si vous changez d’avis.

Alors, n’attendez pas minuit pour acheter !

Parfaite pour les sportifs exigeants, les randonneurs ou simplement les amateurs de beaux objets technologiques, cette Galaxy Watch Ultra est l’investissement malin de ce début d’année. Attention toutefois : cette opération « Économies de fin de saison » prend fin ce jeudi 29 janvier à 23h59. Les stocks et les codes promotionnels s’épuisent généralement bien avant l’échéance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.