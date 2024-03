Text to audio : comment l’IA vocalise vos textes

Une véritable technologie innovante, la fonctionnalité text to audio est un atout pour certains professionnels. Elle permet de lire à haute voix des documents grâce à l'IA. Et en bonus, l'utilisateur a la possibilité de modifier le rendu à sa guise.

Livres audio, assistants numériques, voix du GPS, etc. Oui, ce sont toutes des techniques text to audio. Elles sont des incontournables dans la vie quotidienne. Cependant, il est tout à fait possible de manipuler cette fonctionnalité pour avoir un résultat exceptionnel. Avec quelques méthodes spécifiques, un utilisateur peut créer des fichiers audio à partir d'un simple texte. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette innovation majeure du XXIe siècle.

Text to audio : qu'est-ce que c'est ?

Certains experts utilisent les termes « synthèse vocale » pour définir cette technologie. Mais les mots text to audio résument parfaitement ses atouts. Elle permet alors de lire à vive voix des écrits. Il n'y a pas d'artiste spécialisé en « voix off » pour accomplir cette mission. L'IA va générer les paroles grâce à ses fonctionnalités spécifiques.

Et les derniers outils text to audio sont particulièrement intéressants. En effet, l'IA va donner une voix naturelle aux contenus textuels. C'est une approche innovante, surtout que l'on connaît toutes les intonations robotiques des assistants numériques les plus célèbres. Bien sûr, l'utilisateur peut modifier le résultat final, en changeant la voix, en ajustant l'accent, ou en traduisant le rendu en d'autres langues.

Sans surprise, la technologie text to audio se base sur l'intelligence artificielle. Mais il y a un processus bien défini pour lire tous types d'écrits, même les plus sophistiqués.

Le traitement du langage naturel

Tout commence par une analyse complexe du texte en question. L'IA fait appel au traitement du langage naturel (NLP). Et c'est ici que la magie opère. L'intelligence artificielle va séparer les caractères pour en faire « des sons indépendants ». Après cette étape, elle va assembler le tout pour avoir le résultat attendu.

Et ce n'est pas tout. Cette analyse est aussi un incontournable pour éclaircir certains termes. Cette situation concerne surtout les abréviations. L'IA va alors se focaliser sur le sujet pour avoir les mots qui s'en approchent le plus.

Création de l'audio

C'est la deuxième étape de la technologie text to audio. Ici, l'IA exploite ses algorithmes les plus complexes pour créer des sons fluides. Ces systèmes vont définir l'intonation, l'accent, la syntaxe, etc. Chaque élément sera étudié en détail pour avoir la voix la plus naturelle possible.

Ces données sont ensuite traitées par un élément spécifique. Ce dernier va transformer les informations numériques en données acoustiques. C'est l'étape finale de la technologie text to audio.

Et le rendu est exceptionnel. L'utilisateur n'aura pas cette voix de robot des anciens assistants vocaux. Grâce au NLP, aux algorithmes, et aux différents modules, l'IA va fournir un ton plus humain, plus expressif, et plus amical. Il est assez difficile de faire la distinction entre l'intonation de l'IA et celle d'un artiste voix off.

Les avantages de la technologie text to audio

Dans un monde où la création de contenu est devenue un incontournable, chaque utilisateur doit trouver des solutions pour alimenter ses plateformes. Il faut être rapide et précis pour attirer l'attention de l'audience. Et l'IA est la clé de cette mission. On peut alors considérer que la technologie text to audio suit cette règle.

Pour un monde plus inclusif

La majorité des outils technologiques ne tient pas compte de la capacité de certains individus. La fonctionnalité text to audio sera alors une des solutions pour résoudre ce problème. Prenons l'exemple d'une personne malvoyante. Elle peut manipuler un ordinateur ou un appareil high-tech grâce à la technologie text to audio. L'IA va lire les écrits sur l'écran pour en informer l'utilisateur. Et c'est un véritable atout, surtout si ce dernier veut s'aventurer sur internet.

Cette technologie est aussi une aubaine pour les personnes dyslexiques. Elles ont une difficulté à lire les contenus textuels. Mais avec l'IA, elles peuvent comprendre les textes en un rien de temps. C'est alors un partenaire de confiance pour passer ses obstacles. Comme quoi, l'IA peut changer la vie de certaines personnes.

Facilitation de l'apprentissage des langues

Cet atout est encore méconnu du grand public. Mais oui, il est tout à fait possible d'utiliser la technologie text to audio pour apprendre une langue. Ici, l'outil se place comme un coach personnel. L'utilisateur va le manipuler pour qu'il lise les écrits dans la langue souhaitée. C'est alors un moyen efficace pour améliorer la prononciation, l'intonation, et comprendre l'accent.

Boost de productivité

Pour les personnes multitâches, la technologie text to audio est un véritable privilège. En effet, elle peut lire plusieurs formes de document. E-mails, documents, etc. L'utilisateur peut se focaliser sur des missions prioritaires au lieu de traduire ces écrits. L'IA peut les traiter à haute voix et l'intéressé n'a juste qu'à l'écouter. Il peut intervenir en cas de besoin. Un gain de temps considérable, surtout pour certains professionnels.

Concernant les sites web

Oui, la technologie text to audio est aussi un atout pour les sites web. Les développeurs peuvent alors l'utiliser pour améliorer l'expérience des internautes. Pour un site d'apprentissage en ligne, par exemple, l'IA va lire les cours pour tous profils d'abonnées. Il n'est pas obligatoire de faire appel à un artiste voix off.

Text to audio : pour qui ?

Tout le monde exploitant la mine d'or de la création de contenu trouvera une utilité à la technologie text to audio. Des enseignants en ligne, aux entreprises, en passant par les particuliers. Comme quoi, l'IA peut s'adapter à tous les profils.

Pour les enseignants en ligne

L'e-learning est devenu une approche conventionnelle depuis quelques années. C'est un moyen pour aider les enfants en difficulté à mieux comprendre leurs cours. Mais avec la stratégie text to audio, les enseignants peuvent élargir leur horizon. Désormais, ils peuvent lire plusieurs types d'écrits. Livres entiers, lectures scolaires, documents dans une langue étrangère, etc.

Et les parents ?

Oui, les parents peuvent aussi exploiter les atouts de la technologie text to audio afin d'enseigner leurs plus petits. Prenons une situation habituelle : les trajets en voiture. Au lieu de lancer une musique pour enfants, les parents peuvent lire à haute voix des livres éducatifs grâce à l'IA.

Pour les professionnels et les entreprises

Un employé est toujours occupé. C'est une évidence dans le monde du travail. Mais certains n'ont même pas le temps de consulter leurs e-mails ou d'autres documents non prioritaires. Grâce à la technologie text to audio, l'IA va lire ses écrits, et l'utilisateur n'a qu'à écouter. En même temps, il peut se focaliser sur ses tâches.

Cette tendance concerne tous types de métiers. Les professeurs et les chercheurs peuvent transformer leurs bibliographies en livres audio. Ils peuvent les « écouter », sans passer des heures devant leurs ordinateurs.

Pour les entreprises, les outils de text to audio simplifient la promotion de leurs contenus. En effet, il est plus facile de convertir les écrits en fichiers vocaux. Une publication sera alors exploitable à volonté. Sur les réseaux sociaux, les textes sont les maîtres. Et ce même contenu peut être transformé en podcasts pour conquérir d'autres plateformes. Cette stratégie permet aussi d'assurer sa présence sur tous les fronts.

Pour les personnes en situation de handicap

Oui, l'IA va assurer l'inclusion de ces personnes dans la société grâce à la technologie text to audio. Si elles n'ont plus la possibilité de lire des écrits, l'intelligence artificielle va les transformer en contenu vocal.

Les outils de text to audio les plus célèbres actuellement

Le géant de la high-tech est sur tous les fronts. Ici, il a un outil de text to audio assez particulier. En effet, l'utilisateur aura le choix entre les différentes propositions de Google Text-to-Speech. Des multitudes de voix, de langues, d'intonations, etc.

Et comme toujours, le rendu est personnalisable à volonté. On peut régler le rythme et le débit des voix. En bonus, l'usager peut intégrer l'outil à tous les services Google.

Amazon Polly

Oui, la concurrence fait rage dans le domaine de la high-tech. Après Google, c'est au tour d'Amazon d'avoir une technologie de text to audio. Cependant, Amazon Polly propose des fonctionnalités uniques. L'outil mis sur le réalisme des voix. On peut alors croire que c'est un artiste voix off qui lit les textes, or c'est n'est qu'une IA. L'utilisateur a aussi la possibilité de stocker et de partager ses créations.

TextSpeech Pro

L'outil est surtout destiné aux professionnels. En effet, il propose des fonctionnalités spécifiques de modulation vocale. Les résultats sont alors réservés aux publicités en ligne, aux voix off dans les vidéos, etc.

Speechify

Comme tous les outils de text to audio, Speechify offre aussi un contrôle aisé des rendus. L'utilisateur peut manipuler la vitesse de lecture à sa guise. Et ce n'est pas tout. Les différentes fonctionnalités sont destinées à cet objectif final. Par contre, l'usager peut écouter les résultats, même sans connexion internet. Cette dernière approche est un véritable atout pour cet outil. Que demander de plus ?

