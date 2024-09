Voicemod transforme votre voix grâce à l’intelligence artificielle

Voicemod AI est un logiciel capable de transformer votre voix en temps réel grâce à l’intelligence artificielle. Vous pouvez notamment adopter la voix de l’acteur Morgan Freeman, d’un astronaute ou d’un pilote d’avion.

Depuis son lancement il y a quelques années, le logiciel Voicemod permettant de changer sa voix en temps réel rencontre un franc succès. Toutefois, les techniques de transformation de voix utilisées étaient classiques.

À présent, les créateurs de Voicemod ont décidé de passer à la vitesse supérieure en injectant l’intelligence artificielle à leur outil. À partir d’aujourd’hui, Voicemod AI Voices est disponible en beta.

Grâce à l’IA, cette nouvelle version du logiciel peut transformer votre voix en celle de Morgan Freeman et d’autres personnages célèbres. Au total, huit voix différentes sont disponibles.

Un outil idéal pour changer sa voix sur Twitch

Vous pouvez remplacer votre voix par celle d’un personnage de fantasy, d’un pilote ou encore d’un astronaute. Et le résultat est bluffant de réalisme.

La voix de Morgan Freeman est particulièrement impressionnante, et donne véritablement l’illusion d’entendre le célèbre acteur américain. L’option pilote d’avion est également très amusante, avec des effets sonores permettant réellement de faire croire qu’on est en plein vol.

Le traitement s’effectue en temps réel, et Voicemod permet donc de modifier sa voix pendant un live sur Twitch ou dans un salon Discord.

Une IA entraînée sur des scripts lus par des doubleurs

L’intelligence artificielle s’appuie sur des données générées avec l’aide de doubleurs anglophones professionnels. Ces acteurs professionnels ont lu des scripts afin de générer les data requises pour l’entraînement des modèles IA.

Par la suite, les designers sonores ont utilisé les techniques traditionnelles pour transformer ces simples voix en personnages à part entière. Plusieurs des options incluent des effets dynamiques, des filtres et de la musique d’arrière-plan.

Notons que les voix IA sont traitées par votre propre PC. Par conséquent, votre CPU sera plus sollicité qu’avec un effet Voicemod classique. Si la machine n’est pas suffisamment puissante, des problèmes de performances risquent de survenir.

La beta de Voicemod AI commence dès aujourd’hui, et vous pouvez vous inscrire à cette adresse. La version classique du logiciel est toujours disponible sur PC et mobile, et une version Mac est en cours de développement.

Les dangers du clonage de voix

Récemment, Voicemod a également lancé la technologie PowerPitch permettant de créer une identité vocale persistante pour les jeux vidéo ou tout autre cas d’usage.

Au fil des années, les voix synthétiques sont de plus en plus réalistes. La technologie permettra très bientôt de cloner n’importe quelle voix en toute simplicité. Malheureusement, tout comme les vidéos DeepFakes, ce progrès technique soulève aussi de nouveaux dangers de désinformation et de manipulation…

Toutefois, il s’agit aussi d’une révolution pour des millions de personnes atteintes de troubles de la voix. L’intelligence artificielle permettra bientôt de corriger en temps réel les problèmes de volume ou de débit de la voix, et leur sera d’un précieux secours.

Personnalisation avancée avec Voicemod : créer vos propres voix

Voicemod ne se contente pas d’offrir des voix prédéfinies, il propose également des options de personnalisation avancées pour créer des voix uniques. Grâce à l’outil Voice Lab, les utilisateurs peuvent combiner divers effets tels que la modulation de la hauteur, l’ajout de réverbération ou le changement de timbre vocal pour concevoir des voix totalement originales. Que ce soit pour créer un personnage de jeu, un avatar virtuel ou pour ajouter une touche distinctive à un contenu créatif, cette fonctionnalité ouvre un large éventail de possibilités.

Les créateurs de contenu, streamers ou podcasters peuvent ainsi se démarquer avec des signatures vocales personnalisées. Cette flexibilité fait de Voicemod un outil puissant non seulement pour le divertissement, mais aussi pour des projets professionnels nécessitant une identité vocale unique. En somme, Voicemod permet aux utilisateurs de s’approprier pleinement leur expérience audio, en repoussant les limites de la personnalisation vocale.

Voicemod offre une solution efficace pour protéger l’anonymat en ligne grâce à ses capacités de transformation vocale en temps réel. Que ce soit lors de sessions de gaming, de discussions sur Discord ou de réunions en ligne, l’outil permet de modifier la voix de manière subtile ou radicale, rendant ainsi difficile l’identification de l’utilisateur.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent conserver leur anonymat sur des plateformes publiques ou semi-publiques, ou encore éviter d’être reconnus lors de communications professionnelles ou personnelles. En utilisant Voicemod, les utilisateurs peuvent se sentir plus en sécurité lorsqu’ils interagissent avec des inconnus ou participent à des forums en ligne, réduisant ainsi les risques d’usurpation d’identité ou de harcèlement. En combinant l’anonymat vocal avec d’autres pratiques de sécurité numérique, Voicemod devient un atout précieux pour naviguer en toute tranquillité sur le web.

Compatibilité de Voicemod avec d’Autres Outils et Plateformes

Voicemod se distingue par sa large compatibilité avec de nombreux logiciels et plateformes populaires, facilitant ainsi son intégration dans divers environnements numériques. Que ce soit pour des applications de streaming comme OBS Studio, des outils de vidéoconférence tels que Zoom ou Microsoft Teams, ou encore des plateformes de communication comme Discord, Voicemod s’adapte facilement pour offrir une expérience fluide et enrichie.

Il permet aux utilisateurs de modifier leur voix en temps réel pendant des présentations, des réunions professionnelles ou des sessions de gaming, ajoutant une dimension ludique ou professionnelle selon le contexte. En outre, Voicemod fonctionne également avec les logiciels de montage audio, ce qui en fait un excellent choix pour les créateurs de contenu cherchant à intégrer des voix modifiées dans leurs projets multimédias. Grâce à cette compatibilité étendue, Voicemod s’impose comme un outil polyvalent pour une utilisation quotidienne ou professionnelle.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.