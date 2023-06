Comment apprendre une langue avec ChatGPT ? Guide complet

Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue ? Plutôt qu’un cours traditionnel à l’université ou une application mobile telle que Duolingo, vous pouvez désormais vous tourner vers ChatGPT. Voici comment le chatbot IA peut vous aider à progresser très rapidement !

Apprendre une langue n’est pas une tâche facile. Toutefois, il s’agit d’une compétence très utile aussi bien pour votre vie personnelle que professionnelle.

Chaque langage est une clé qui peut ouvrir de nouvelles portes et vous permettre de voyager, de communiquer avec des personnes étrangères ou même de trouver un travail dans un autre pays.

S’il était jadis nécessaire de prendre des cours avec un professeur ou de se plonger dans des livres, internet a changé la donne au cours des dernières années.

De nombreuses applications mobiles et sites web permettent d’apprendre en s’amusant grâce à des exercices, au suivi d’un coach ou à des forums communautaires.

À présent, un nouvel allié peut vous aider à apprendre un langage : ChatGPT, le chatbot doté d’intelligence artificielle qui bouleverse de nombreuses industries depuis son lancement fin 2022.

Grâce à cette application révolutionnaire du domaine de l’IA, une toute nouvelle méthode d’apprentissage linguistique a vu le jour et de plus en plus de personnes se laissent séduire par cette approche. Voici tout ce qu’il faut savoir !

Par où commencer ?

Tout d’abord, afin d’apprendre une nouvelle langue avec ChatGPT, mieux vaut opter pour la version payante ChatGPT Plus.

Alors que la version gratuite repose sur le large modèle de langage (LLM) GPT-3, ChatGPT Plus embarque son successeur GPT-4.

Cette nouvelle itération a été entraînée sur un volume de données nettement plus large, ce qui lui permet notamment de mieux comprendre le contexte, de résoudre les problèmes plus efficacement… et aussi d’enseigner les langues.

Le prix d’abonnement de 20 euros par mois pourra vite être rentabilisé, car vous serez capable d’enrichir votre vocabulaire, d’apprendre la grammaire et la syntaxe, et même de découvrir la culture du pays qui vous intéresse.

Afin de savoir par où commencer, nous avons posé la question à ChatGPT. Ses recommandations sont de fixer des objectifs clairs, d’apprendre le vocabulaire dans un contexte spécifique, d’écouter et d’imiter des locuteurs natifs, et de prendre des notes.

En outre, l’IA précise qu’elle peut aider en répondant aux questions sur la grammaire et la prononciation, recommander des ressources, ou offrir des informations culturelles.

La capacité du chatbot à traduire n’importe quel texte dans toutes les langues est aussi un précieux atout. Toutefois, pour commencer, mieux vaut choisir un langage relativement simple à apprendre.

En tant que Français, les autres langues latines comme l’Espagnol, l’Italien ou même le Roumain sont généralement considérées comme les plus faciles à maîtriser.

Enrichir son vocabulaire

Une bonne manière de commencer l’apprentissage d’une langue est d’apprendre des mots de vocabulaire. Ceci permet notamment d’apprendre comment prononcer les mots les plus communs et dans quel contexte les utiliser.

Il suffit de demander à ChatGPT de vous aider à étendre votre vocabulaire dans la langue de votre choix en vous recommandant des mots utilisés au quotidien.

Le chatbot vous donnera une liste de mots et de phrases à mémoriser. De plus, si vous précisez que vous souhaitez vous améliorer à l’écrit et à l’oral, il pourra préciser la prononciation de chacun de ces mots.

S’entraîner à discuter

En tant que robot conversationnel polyglotte, ChatGPT est un interlocuteur idéal pour vous entraîner à dialoguer dans une langue étrangère.

Avec cette IA, vous pouvez tenir une conversation dans n’importe quel langage. Il suffit de lui demander.

Dès lors, le chatbot vous posera une question et enchaînera la discussion en fonction de votre réponse.

De plus, au fil de la discussion, il pourra vous corriger ou vous donner des suggestions afin de vous améliorer.

Apprendre la grammaire et la syntaxe

Dans chaque langue, la grammaire et la syntaxe fournissent la structure et les règles nécessaires pour communiquer et comprendre les autres.

Or, ChatGPT peut vous aider à apprendre ces règles en vous offrant des retours en temps réel, des explications, ou encore des exemples pendant les interactions écrites.

L’interactivité est le grand point fort de cet outil par rapport aux applications d’apprentissage de langues traditionnelles.

En dialoguant avec ce chatbot, il pourra continuer la conversation d’une façon naturelle tout en soulignant vos erreurs grammaticales.

À mesure que vous comprendrez vos erreurs, vous pourrez poursuivre la discussion avec de plus en plus d’aisance. De son côté, l’IA s’améliore également au fil de vos interactions et ses critiques deviendront donc plus pertinentes.

Faire des tests personnalisés

La plupart des applis d’apprentissage de langues utilisent des quizz et des tests pour mettre vos connaissances à l’épreuve. Ceci permet à la fois de vérifier votre progression et de déterminer vos points faibles.

À condition de bien formuler vos prompts, ChatGPT peut également s’avérer très bon pour créer de tels tests.

En fonction de votre avancée au fil de la discussion, l’IA peut générer un quizz adapté à votre niveau.

Pour créer un tel test personnalisé, commencez par préciser si vous voulez un quizz focalisé sur le vocabulaire, la grammaire, la lecture ou l’écriture.

Sélectionnez un niveau de difficulté comme débutant, intermédiaire ou avancé. Déterminez aussi la durée du test en indiquant le nombre de questions souhaité.

Il est aussi possible de demander une limite de temps, mais vous devrez vous chronométrer vous-même, car ChatGPT n’inclut pas (encore) cette fonctionnalité.

Choisissez aussi le format de test que vous préférez. Il peut s’agir d’un questionnaire à choix multiple, d’un quizz vrai ou faux, ou même d’un examen plus traditionnel avec des questions auxquelles répondre.

Découvrir la culture

Un langage est toujours étroitement lié à la culture d’un pays. En apprenant une langue, vous pouvez donc en profiter pour découvrir les traditions, les valeurs, les coutumes et l’histoire de ses locuteurs.

Tout en conversant avec ChatGPT, vous pouvez poser des questions sur le contexte et les références culturelles ou les normes sociales retranscrites par le langage. Ceci vous permettra de mieux comprendre comment les natifs communiquent.

Vous pourrez aussi recevoir des informations sur les phénomènes culturels tels que les événements historiques, les festivals ou les fêtes traditionnelles.

N’hésitez pas à demander au chatbot de vous conseiller des ressources telles que des films, des livres ou des musiques dans la langue que vous essayez d’apprendre.

ChatGPT : la meilleure méthode d’apprentissage de langue ?

Par rapport aux applications d’apprentissage de langage traditionnelles, ChatGPT présente plusieurs avantages majeurs.

Tout d’abord, ce chatbot IA ne repose pas sur des réponses pré-programmées. Il peut donc offrir une expérience personnalisée sur mesure et s’adapter à vos besoins individuels pour ajuster le rythme.

Vous pouvez aussi recevoir des explications, exemples et informations culturelles détaillées à propos du langage et des personnes qui le parlent. Certaines applications proposent ce type de contenu, mais de façon moins exhaustive.

Par rapport à une appli comme Duolingo, le principal point faible de ChatGPT est l’absence de microphone pour vous écouter et corriger votre prononciation. De même, le chatbot ne peut pas s’exprimer à l’oral.

En guise d’alternative, il est possible d’utiliser la nouvelle version de Duolingo Max qui utilise désormais GPT-4. Au fil du temps, la plupart des applications d’apprentissage linguistique vont probablement passer à l’IA générative.

Néanmoins, sa capacité à comprendre le contexte et à mesurer votre progression sont de véritables atouts lui permettant presque de remplacer un professeur humain !

Contrairement à une application mobile, ChatGPT vous donnera l’impression d’avoir une présence à vos côtés. Vous ne vous sentirez pas seul, et ceci peut véritablement vous aider à progresser plus vite et à rester motivé. À vous de jouer !