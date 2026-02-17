De plus en plus d’Européens utilisent l’IA : mais qui sont-ils ?

L’IA n’est plus une curiosité pour les Européens. Elle s’installe dans leur vie à une vitesse étonnante. Et certaines catégories de personnes sont particulièrement concernées.

Depuis quelques années maintenant, l’IA aide à faciliter nos tâches quotidiennes. Certains l’utilisent aussi pour ne pas se sentir seuls. Il faut qu’elle nous rende service. Et de nombreuses personnes y trouvent de l’intérêt. Non, il ne s’agit pas de la théorie. Les chiffres de l’Euronews le confirment. 32,7 % des Européens âgés de 16 à 74 ans ont utilisé des outils d’IA comme ChatGPT ou Google Gemini en 2025. Il s’agit d’une adoption massive, parfois surprenante, qui ne concerne pas tout le monde de la même manière.

Un tiers des pays européens adopte déjà l’IA

En 2025, plus d’un tiers des habitants des 38 pays de l’OCDE ont utilisé des outils d’IA générative. Parmi eux, certains Européens tirent clairement leur épingle du jeu.

Dans l’Union européenne, les citoyens grecs, danois et estoniens se distinguent par leur usage intensif de l’IA. Ces pays affichent les taux les plus élevés d’adoption au cours des trois derniers mois de l’année.

À l’opposé, la Roumanie, l’Italie et la Pologne comptent moins d’Européens actifs sur l’IA. Là, les citoyens déclarent nettement moins souvent se servir d’applications alimentées par cette technologie.

Et la France dans tout ça ? Les Français ne sont pas en reste quand il s’agit d’utiliser l’IA. Près de la moitié des Français déclarent avoir utilisé au moins une fois un outil d’IA en 2025, souligne Riviera Radio. C’est une progression spectaculaire par rapport à 2023 où seulement un sur cinq l’avait fait.

Dans les 25 pays étudiés, les étudiants européens figurent parmi les plus gros utilisateurs d’IA. Rien d’étonnant, puisque cette technologie s’intègre désormais aux cursus scolaires.

Avant, les révolutions technologiques bénéficiaient aux jeunes.

➡️Avec l'IA, c'est l'inverse. Les compétences réalisées le plus facilement par l'IA sont celles des jeunes.

➡️Les seniors voient leur rôle renforcé car les entreprises valorisent à nouveau l'expérience.#IA #tech pic.twitter.com/jUvev4LFUy — Nicolas Bouzou (@nbouzou) December 12, 2025

Au-delà des études, les Européens liés au marché du travail utilisent l’IA intensivement. Que l’on soit en emploi ou au chômage, cette innovation devient un outil quotidien pour rédiger, analyser ou automatiser des tâches.

Les jeunes Européens, moteurs de l’adoption de l’IA

Les Européens de 16‑24 ans utilisent l’IA beaucoup plus que les autres générations. En Grèce et en Estonie, cette tendance atteint des sommets

Rien d’étonnant à cela. Parce que les jeunes générations sont plus agiles avec la technologie et explorent les nouveautés sans hésitation. Pour eux, l’IA n’est pas un gadget, mais un outil pratique et parfois indispensable.

Chez ces jeunes Européens, l’IA s’invite dans l’éducation formelle et l’usage privé. Dans l’ensemble de l’UE, environ quatre jeunes sur dix utilisent cette technologie pour leurs études. Pour un usage privé, la proportion grimpe à plus de 44 %, contre 25 % pour la population générale.

Mais attention, les jeunes ne sont pas les seuls à adopter l’IA. Les personnes plus âgées participent aussi, parfois timidement, à cette vague technologique.

Plutôt homme ou femme ?

Dans 21 pays de l’Union européenne, les hommes déclarent utiliser davantage d’outils d’IA que les femmes. On ne connaît pas encore la vraie raison, mais cette différence n’est pas marginale. Elle montre un fossé persistant dans l’accès aux technologies.

Pourtant, l’inégalité n’est pas systématique. En Estonie, en Slovénie, en Lituanie et en Croatie, la gente féminine surpassent leurs homologues masculins dans cette technologie.

Mais le genre n’est pas le seul facteur qui influence l’adoption de l’IA. Dans presque tous les pays de l’UE, les Européens ayant un niveau d’éducation élevé sont les plus gros utilisateurs d’IA. Plus on a étudié, plus on exploite cette technologie.

Seule l’Irlande déroge à cette tendance. Là-bas, ceux ayant un niveau d’éducation inférieur utilisent davantage l’IA.

Par ailleurs, dans 22 pays de l’UE, ce sont les Européens issus des ménages aux revenus les plus élevés qui exploitent le plus l’IA. La Slovénie se distingue avec la plus forte inégalité entre hauts et bas revenus.

Pourtant, ce lien n’est pas universel. En Belgique et en Slovaquie, les Européens appartenant aux ménages aux revenus les plus faibles sont paradoxalement parmi les plus grands utilisateurs d’IA.

