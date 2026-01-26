Mais pourquoi les femmes ont si peur de l’IA ?

L’IA promet efficacité, innovation et croissance, pourtant, face à cette technologie omniprésente, les femmes se montrent plus prudentes que les hommes. Cette méfiance est loin d’être émotionnelle ou idéologique. Elle s’appuie sur des réalités professionnelles, économiques et sociales souvent ignorées dans le débat public.

L’IA s’installe dans le monde du travail, que ce soit au bureau, dans les services publics, la création, la santé ou encore les ressources humaines. Et la perception de ses risques divergent énormément. Une récente étude nord-américaine montre que les femmes évaluent l’IA comme plus dangereuse que les hommes. Cette différence ne relève ni d’un rejet du progrès ni d’un manque d’intérêt pour la technologie. Mais c’est plutôt pour des raisons très concrètes, liées à leur exposition professionnelle, à l’emploi et à leur rapport au risque.

Pourquoi les femmes s’inquiètent plus des risques liés à l’IA ?

L’étude est menée par Beatrice Magistro et ses collègues de l’université Northeastern. Il s’appuie sur les réponses de 3 049 personnes au Canada et aux États-Unis. Leur objectif est de comprendre pourquoi les femmes perçoivent l’IA comme plus risquée que les hommes. En particulier l’IA générative.

Le premier constat est que lorsqu’on leur demande d’évaluer si les risques de l’IA dépassent ses bénéfices, les femmes attribuent une note moyenne de 4,87 sur 10, contre 4,38 pour les hommes. Un écart de 11 %, comparable à celui observé sur d’autres grands sujets économiques. Cette différence n’est donc ni marginale ni anecdotique.

Les chercheurs montrent que cette perception repose sur l’exposition au risque et la tolérance au risque. Alors, la probabilité de subir les effets négatifs de l’IA et le degré d’aisance face à l’incertitude.

Des emplois plus exposés à l’automatisation

L’un des points centraux de l’étude concerne la place des femmes sur le marché du travail. Elles sont fortement représentées dans les secteurs administratifs, de bureau et de services. Ce sont des domaines historiquement plus vulnérables à l’automatisation. À l’inverse, elles restent sous-représentées dans les métiers des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.

Ce déséquilibre n’est pas neutre. Puisqu’il limite l’accès des femmes aux emplois les plus recherchés dans l’IA et réduit leur présence dans les postes de direction technologique. Ainsi, les femmes sont plus exposées aux bouleversements induits par l’IA. Notamment pour celles qui n’ont pas terminé d’études universitaires.

L’étude souligne également que l’éducation joue un rôle important. Les personnes moins diplômées, femmes comme hommes, perçoivent davantage les risques que les bénéfices de l’IA. Toutefois, à niveau d’études égal, les femmes continuent d’évaluer ces risques plus sévèrement.

Répartition de l’orientation vers le risque et de l’exposition au risque chez les hommes et les femmes. La figure illustre l’orientation vers le risque (à gauche) et l’exposition au risque en milieu de travail (TLRA) selon le niveau d’études (à droite) chez les hommes et les femmes.

Source : PNAS Nexus (2026)

La grande différence de la tolérance aux risques de l’IA

Pour mesurer l’aversion au risque, les chercheurs ont proposé aux participants de choisir entre 1 000 $ garantis ou une chance sur deux de gagner 2 000 $. Opter pour la somme certaine révèle une plus grande prudence face à l’incertitude.

Par conséquent, elles choisissent plus souvent la sécurité financière, quel que soit leur niveau d’études. Cette aversion au risque explique en grande partie leur scepticisme face à l’IA, surtout lorsque les femmes sont fortement exposées à ses conséquences potentielles.

Fait intéressant, lorsque femmes et hommes affichent une tolérance au risque similaire, leurs perceptions de l’IA deviennent quasiment identiques. Notamment chez ceux prêts à tenter leur chance à la loterie. L’écart entre les sexes apparaît surtout chez les personnes les plus prudentes.

Selon Beatrice Magistro, « l’exposition au risque détermine la probabilité de subir des conséquences négatives, tandis que la tolérance au risque indique le degré d’aisance face à l’ambiguïté ». Quand ces deux facteurs se cumulent, la méfiance augmente mécaniquement.

Les garanties font tomber les barrières

Pour approfondir ces conclusions, les chercheurs ont mené une expérience complémentaire. Les participants devaient évaluer un projet d’IA générative proposé par un employeur. Avec des scénarios allant de 100 % de chances de création nette d’emplois à seulement 30 %.

À mesure que l’incertitude augmentait, le soutien à l’IA chutait plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Avec seulement 30 % de chances de gains nets d’emplois, le soutien féminin tombait à 2,63 sur 5, contre 2,98 chez les hommes.

Mais dès lors que la création d’emplois était garantie à 100 %, l’écart disparaissait. Les femmes ne sont donc pas opposées à l’IA par principe. Leur soutien dépend davantage de la clarté des bénéfices et des garanties offertes, notamment sur la sécurité de l’emploi.

Les réponses ouvertes de l’enquête confirment cette tendance. Beaucoup de répondants, surtout des femmes, disent ne pas savoir comment l’IA pourrait leur être utile. Elles expriment aussi plus souvent des craintes liées aux usages malveillants, à la désinformation, à la perte de contrôle et à la déshumanisation des interactions. Les hommes, eux, mettent davantage en avant les gains de productivité et les avancées médicales ou scientifiques.

Des politiques à repenser pour éviter les inégalités

Cette recherche montre que la perception de l’IA dépend fortement de l’expérience personnelle et de la capacité à gérer l’incertitude. Une approche uniforme des politiques publiques risque donc d’aggraver les inégalités existantes.

Pour réduire le scepticisme, les auteurs recommandent de mettre l’accent sur la sécurité de l’emploi, la transparence des systèmes et une démonstration claire des bénéfices concrets de l’IA. Une recherche plus inclusive, pourrait aussi limiter les biais algorithmiques et favoriser un accès plus équitable aux opportunités créées par l’IA, et cela en intégrant davantage de femmes dans la conception des technologies.

Au fond, la question n’est donc pas de savoir si les femmes ont peur de l’IA, mais pourquoi elles ont de bonnes raisons de demander des garanties avant de lui faire confiance.

