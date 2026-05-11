Higgsfield lance une IA qui sait déjà quelles vidéos deviendront virales

L’IA développée par Higgsfield promet d’analyser un clip avant sa mise en ligne afin d’estimer ses chances de devenir viral. Plus besoin donc de publier des vidéos à l’aveugle en espérant séduire l’algorithme.

Pendant des années, devenir viral sur YouTube, TikTok ou Instagram ressemblait surtout à une loterie numérique. Une vidéo préparée pendant des heures peut passer inaperçue. Or, un chat qui tombe d’un canapé explose les compteurs avec plusieurs millions de vues. À force, on finit presque par ne plus savoir ce qui capte l’attention sur les réseaux. Avec sa nouvelle IA, Higgsfield estime pouvoir rendre cette loterie un peu plus scientifique. Baptisé Virality Predictor, cet outil évalue le potentiel viral d’une vidéo avant même sa publication.

Le principe de Virality Predictor est simple sur le papier. L’utilisateur télécharge une vidéo de moins de 15 secondes, en vertical ou en horizontal. Ensuite, l’outil analyse la réaction d’une audience simulée à travers plusieurs critères. Parmi eux, l’attention, la mémoire, le langage, le son ou encore la perception visuelle. Oui, tout ça.

À la fin, la plateforme affiche plusieurs scores. D’abord un potentiel viral global. Puis un score d’accroche, censé mesurer la capacité d’une vidéo à empêcher le fameux scroll de l’oubli. Enfin, un taux de rétention indique combien de temps les spectateurs resteraient devant le clip.

Higgsfield releases Virality Predictor



What does it mean:

> Upload any clip up to 15s

> Get viral potential, hook score & hold rate

> See a heatmap of brain regions your clip activates

> Pair with Ad Reference for recreated videos



Available via MCP/CLI and on the platform. pic.twitter.com/tDZUZC6eOZ — Higgsfield AI 🧩 (@higgsfield) May 9, 2026

Et parce qu’une simple note sur 100 ne suffisait visiblement plus en 2026, Higgsfield ajoute aussi une carte thermique cérébrale. L’idée ? Montrer quelles zones du cerveau seraient activées par la vidéo. On est désormais à deux doigts du scanner IRM pour savoir si votre transition TikTok mérite d’exister.

Le plus intéressant reste peut-être la promesse derrière tout ça. Car Higgsfield présente son IA comme une sorte de projection test version réseaux sociaux. Avant même de publier une vidéo, les créateurs peuvent ainsi savoir si leur contenu retiendra l’attention. Ou s’il finira englouti dans le cimetière numérique des vidéos vues par trois personnes.

Bien plus qu’un simple outil pour créateurs

Higgsfield explique que son IA peut identifier le peak hook timestamp. C’est-à-dire le moment exact où une vidéo capte le plus l’attention. De quoi aider les créateurs à ajuster un montage, couper une introduction ou ajouter un effet sonore au bon endroit.

Le service peut aussi être couplé à un autre outil maison connu sous le nom d’Ad Reference. Celui-ci permettrait ensuite de recréer des vidéos en s’inspirant des formats qui fonctionnent déjà. Une approche qui risque d’alimenter un débat déjà bien installé sur les réseaux. Les contenus deviennent-ils tous formatés par les mêmes recettes algorithmiques ?

Par ailleurs, Virality Predictor est disponible sur la plateforme de Higgsfield, mais aussi via MCP et CLI pour les utilisateurs plus techniques. La société l’intègre dans un écosystème déjà rempli d’outils dopés à l’IA, allant de la génération vidéo aux avatars parlants.

Il faudra désormais voir si cette promesse de prédiction virale fonctionne dans le chaos permanent des réseaux sociaux. Après tout, internet adore encore transformer des vidéos absurdes en phénomènes mondiaux. Et heureusement, aucun modèle neuronal ne semble encore capable d’expliquer pourquoi.

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