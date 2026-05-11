Cette espèce de carte bancaire est en fait… un mini ordinateur

On connaissait les ordinateurs portables. Puis les mini-PC. Et maintenant, voici l’ordinateur qui pourrait littéralement se perdre entre votre carte bancaire et votre carte de fidélité du supermarché. L’utilisateur GitHub « krauseler » vient de le concevoir.

C’est une machine incroyablement fine, presque identique à une carte de crédit classique, avec écran à encre électronique intégré. Baptisée Muxcard, elle embarque de vraies fonctions informatiques. Wi-Fi, Bluetooth, NFC… tout tient dans un boîtier d’environ un millimètre d’épaisseur.

Un mini-ordinateur qui tient dans votre poche

Malgré son format minuscule, la Muxcard ne se contente pas d’afficher l’heure ou un logo. Elle fonctionne grâce à un microcontrôleur ESP32-C3. Elle intègre un écran E Ink flexible de 1,54 pouce ainsi qu’une puce NFC.

A cela s’ajoute un capteur de mouvement IMU, ainsi qu’une connexion Bluetooth et Wi-Fi. Le tout est alimenté par une minuscule batterie lithium-polymère.

Et figurez-vous que le véritable défi n’était pas seulement de réduire la taille des composants. Il fallait surtout concevoir une structure assez robuste pour résister aux torsions et aux pressions quotidiennes.

Pour éviter que la carte ne rende l’âme après quelques jours dans une poche arrière, le créateur a eu une idée ingénieuse. Utiliser des circuits imprimés flexibles et séparer les composants sensibles en plusieurs petites zones reliées par des sections capables de supporter les pliures.

L’intégration de l’écran E Ink n’a pas été mince affaire non plus. Les connecteurs classiques étaient tout simplement trop épais pour entrer dans un appareil aussi fin. Résultat : certaines connexions ont dû être soudées directement à la main sur la nappe de l’écran.

Même galère du côté de l’autonomie, puisque les batteries ultra-fines offrent une capacité très limitée.

A quoi un ordinateur aussi pourrait servir ?

Depuis plusieurs années, les appareils électroniques deviennent plus petits, plus discrets et plus intégrés à notre quotidien. Cette carte pourrait justement représenter un aperçu de cette évolution.

Grâce à son écran E Ink, qui consomme très peu d’énergie lorsqu’une image reste affichée, l’appareil peut fonctionner plus longtemps malgré sa batterie miniature.

Ce type de technologie pourrait servir dans de nombreux domaines. On peut imaginer des cartes d’identification sécurisées, des badges d’accès intelligents, des systèmes d’authentification à deux facteurs…

Ou même des cartes de visite numériques affichant des informations dynamiques. Certains voient aussi un potentiel dans la domotique, avec des commandes discrètes pour piloter différents appareils connectés.

Bref, l’idée n’est donc pas seulement de fabriquer un ordinateur minuscule pour impressionner Internet. Ce genre de prototype montre surtout à quoi pourraient ressembler les futurs objets technologiques. Des appareils tellement intégrés à notre quotidien qu’on oublierait presque leur présence.

Pour le moment, la Muxcard reste un projet open source et non un produit commercial prêt à débarquer en magasin. Les fichiers matériels et le firmware sont toutefois disponibles en ligne pour un usage non commercial. Ce qui permet aux développeurs et aux bidouilleurs de créer leurs propres versions à leur tour.

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