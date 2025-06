Ces médecins font confiance aux outils IA non autorisés, faites attention !

Des médecins généralistes britanniques enregistrent leurs rendez-vous avec des outils d’IA non autorisés. L’alerte vient du NHS England, qui rappelle les risques liés à ces pratiques, pourtant déjà répandues.

L’IA s’installe dans les cabinets médicaux avec des promesses d’efficacité et de gain de temps. Mais l’utilisation non encadrée de certains outils crée une véritable zone grise réglementaire. Plusieurs médecins se servent déjà de logiciels comme la technologie Ambient Voice, capables d’enregistrer et transcrire automatiquement les consultations.

Le NHS avait initialement salué ces pratiques comme un progrès organisationnel. Mais une lettre récente signée par ses responsables a changé de ton. Elle met en garde contre les applications ne respectant pas les standards officiels en matière de sécurité et de confidentialité.

Des logiciels d’IA hors des clous du NHS

La lettre adressée le 9 juin par le directeur de l’information clinique du NHS est explicite. Elle signale que de nombreux prestataires d’AVT démarchent les praticiens sans être conformes aux exigences minimales. Selon ses termes, utiliser ces outils comporte des risques cliniques, juridiques et financiers pour les structures concernées.

De plus en plus de médecins adoptent des outils d’IA non autorisés. Ils pensent gagner du temps, sans toujours mesurer les conséquences. Le NHS refuse toutefois de recommander des éditeurs précis, préférant fixer un cadre général.

Les médecins peinent à juger les outils IA

Le Dr David Wrigley, représentant des généralistes auprès de la British Medical Association, demande un accompagnement renforcé. « Nous ne sommes pas formés pour auditer des systèmes techniques aussi complexes », explique-t-il. Il soutient l’introduction de l’IA, mais insiste sur une mise en œuvre sécurisée. Il redoute que des données sensibles soient mal protégées si les outils sont mal choisis.

De nombreux médecins déploient ces outils d’IA dans l’urgence, sans recul sur leur fiabilité réelle. L’enthousiasme technologique ne doit pas devenir une prise de risques pour les patients les plus vulnérables.

De nombreuses start-ups tentent d’imposer leurs solutions auprès des hôpitaux et cabinets, souvent sans expérience médicale. Matthew Taylor, directeur général de la NHS Confederation, demande une meilleure régulation de cette course à l’IA. Selon lui, il faut sortir d’une logique de marché libre non encadré.

Le gouvernement devrait recommander des outils validés et encadrer leur déploiement dans les établissements de soins. Des dizaines de médecins sont aujourd’hui approchés avec des outils d’IA non autorisés par des entreprises trop pressées. L’objectif reste d’éviter une fragmentation des pratiques et un éparpillement des données.

Des outils d’IA sûrs déjà adoptés par des médecins

Des logiciels approuvés, comme Accurx Scribe, sont utilisés dans certaines régions sans signalement négatif. Le Dr Anil Mehta en vante les bénéfices concrets dans sa pratique quotidienne. « Les patients sont rassurés lorsque je leur explique comment fonctionne la technologie », affirme-t-il.

Le logiciel est conforme aux normes NHS et l’entreprise collabore directement avec les autorités. Les médecins confrontés à l’essor des outils d’IA non autorisés cherchent désormais à sécuriser leurs choix technologiques. La confidentialité des échanges reste respectée, quel que soit le profil des patients concernés.

La technologie vocale peut changer la médecine, mais son déploiement sans garde-fous inquiète les professionnels. Le NHS veut éviter une dérive qui affaiblirait la sécurité des données et la qualité des soins.

