Microsoft dévoile Dragon Copilot : l’IA qui va assister votre médecin !

Lundi, le 3 mars, Microsoft a officiellement annoncé son nouvel assistant IA destiné au secteur de la santé, Dragon Copilot. Avec cette nouvelle technologie, la firme de Redmond promet de libérer les soignants de la paperasse pour qu’ils puissent enfin se consacrer à ce qui compte vraiment : leurs patients.

L’objectif de Microsoft n’est autre que d’alléger le fardeau administratif des cliniciens tout en optimisant la gestion des dossiers médicaux. Envie d’en savoir plus sur ce Dragon Copilot ? Suivez-moi.

Qu’est-ce que Dragon Copilot a à offrir ?

Dragon Copilot est le fruit de la collaboration entre Microsoft et Nuance, sa filiale spécialisée dans la reconnaissance vocale. Pour votre information, la firme l’a acquise en 2021.

Cette assistant IA combine les capacités vocales de Dragon Medical One (DMO) et la technologie d’IA ambiante de DAX Copilot. Cela permet au système d’écouter les échanges lors des consultations, de prendre des notes cliniques en temps réel et même de résumer des conversations médicales dans plusieurs langues.

Puisque le but est d’assister les professionnels de santé, Dragon Copilot automatise aussi les tâches administratives. Lettres de recommandation, ordres médicaux, synthèses post-visite, tout est pris en charge.

Mieux encore, l’IA intégrée permet également d’effectuer des recherches médicales fiables. Bref, je dois avouer que cet assistant IA a un avenir prometteur devant lui. Pourquoi ?

Il suffit de voir les technologies qui le constituent. Dragon Medical One, par exemple, a déjà contribué à la documentation de milliards de dossiers médicaux.

Quant à DAX Copilot, rien que le mois dernier, il a accompagné plus de trois millions de conversations cliniques dans 600 organisations de santé.

Et la technologie Nuance, elle aussi intégrée à Dragon Copilot, contribue à la réduction de l’épuisement professionnel. Les professionnels qui l’utilisent l’ont bien confirmé d’après Joe Petro, vice-président de Microsoft Health and Life Sciences Solutions and Platforms.

D’ailleurs, 93 % des patients interrogés ont aussi déclaré avoir vécu une meilleure expérience globale lors de leurs consultations grâce à Nuance.

Qu’est-ce que cela implique pour la sécurité des patients ?

En effet, cette incursion de l’IA dans le domaine médical ne se fait pas sans soulever des questions.

La gestion des données sensibles est un enjeu majeur. Sans parler des risques liés aux erreurs potentielles des modèles, qui peuvent parfois produire des informations inexactes

Certes, Microsoft assure que Dragon Copilot respecte les normes les plus strictes en matière de confidentialité. RGPD en Europe et la loi HIPAA aux États-Unis.

La firme insiste aussi sur le fait que sa technologie repose sur des données sécurisées et intègre des garanties cliniques et réglementaires spécifiques aux soins de santé.

Elle affirme s’engager à développer une IA responsable dès sa conception, afin d’assurer des résultats précis et fiables pour les cliniciens et leurs patients.

Mais cela n’empêche le doute de planer. Je me demande, d’ailleurs, si les données médicales des patients ne serviront-elles pas, d’une manière ou d’une autre, à entraîner des modèles d’IA.

D’autant plus que Microsoft n’est pas le seul à investir le domaine de l’IA médicale. D’autres géants de la tech, comme Google, développent aussi leurs propres solutions. Un récent billet de Google Cloud révèle, par exemple, comment les entreprises de santé utilisent leurs outils d’IA pour anticiper les risques médicaux.

Bref, le lancement de Dragon Copilot est prévu dès le mois de mai aux États-Unis et au Canada. Ce, avant une expansion progressive au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

D’autres marchés clés devraient également suivre dans un avenir proche.

